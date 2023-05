Un groupe paramilitaire anti-Poutine dit qu’il y aura plus d’incursions en Russie | Nouvelles du monde

Un groupe prétendant être à l’origine d’une récente frappe dans la région frontalière russe de Belgorod a déclaré qu’il lancerait d’autres incursions à l’avenir.

Denis Kapustin (également connu sous le nom de Denis Nikitin), le commandant du Corps des volontaires russes, s’exprimait du côté ukrainien de la frontière avec la Russie un jour après que son groupe ait affirmé avoir été à l’origine d’un raid armé dans la région de Belgorod.

Il a dit : « Je pense que vous nous reverrez de ce côté-là.

« Je ne peux pas révéler ces choses à venir, je ne peux même pas révéler la direction.

« La… frontière est assez longue, mais encore une fois, il y aura un endroit où les choses deviendront chaudes. »

Il a déclaré que ses combattants anti-Poutine détenaient « environ 42 kilomètres carrés » de territoire russe « depuis un bon moment », ajoutant: « Nous nous battons pour la liberté, nous nous battons contre l’injustice, donc nous nous battons contre la torture, nous luttons contre de terribles actes de brutalité policière. »

La Russie a initialement accusé l’Ukraine d’être responsable de l’incursion et a allégué que 70 des assaillants avaient été tués ou repoussés.

M. Kapustin a contredit cela, disant que deux de ses combattants ont été légèrement blessés, deux ont été tués et 10 autres ont été blessés.

Il a dit qu’ils avaient également pris un véhicule blindé russe et un canon anti-drone comme trophées.

« Je sais exactement d’où viennent mes armes »

On a demandé à M. Kapustin s’il avait utilisé du matériel militaire américain qui avait été donné pour aider l’Ukraine à se défendre contre les attaques russes.

Il a dit : « Je sais exactement d’où j’ai obtenu mes armes – malheureusement pas des partenaires occidentaux. »

On craint depuis longtemps que les armes données par l’Occident à l’Ukraine puissent éventuellement être utilisées en Russie, et le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré : « Ce n’est un secret pour personne que cet équipement est utilisé contre nos militaires, et ce n’est un secret pour nous. que l’implication directe et indirecte des pays occidentaux dans ce conflit augmente de jour en jour – nous en tirons les conclusions qui s’imposent. »

« C’est à l’Ukraine de décider comment mener cette guerre »

Le porte-parole du département d’État américain, Matthew Miller, a déclaré mardi: « En tant que principe plus général … nous n’encourageons ni n’autorisons les grèves à l’intérieur de la Russie et nous l’avons clairement indiqué.

« Mais comme nous l’avons également dit, c’est à l’Ukraine de décider comment mener cette guerre. »

M. Kapustin a déclaré: « Je pense avoir expliqué que l’aide militaire occidentale fait malheureusement des allers-retours, faisant l’objet de raids.

« A Bakhmut par exemple, je sais que beaucoup de véhicules blindés, des véhicules blindés américains, ont été attaqués par les forces russes. »

« Vous devriez être juste un peu patient »

Il a déclaré que l’Ukraine avait soutenu son groupe avec des informations, de l’essence, de la nourriture et des médicaments, mais a ajouté: « Chaque décision que nous prenons … au-delà de nos frontières nationales est notre propre décision.

« Évidemment, nous pouvons demander à nos camarades (ukrainiens), amis, leur aide pour la planification.

« Nos plans futurs sont de nouveaux territoires de la Fédération de Russie, dans lesquels nous entrerons définitivement… Vous devriez être un peu patient et attendre quelques jours », a-t-il ajouté.

« J’ai mon opinion – une opinion patriotique »

M. Kapustin a été décrit comme un « néo-nazi russe qui a vécu en Allemagne pendant de nombreuses années » et, tout en admettant que son groupe était de droite, lorsqu’on lui a demandé s’il craignait d’être qualifié de nazi, il n’a pas « pensé que c’était une insulte « .

Il a ajouté: « J’ai mon ensemble de points de vue, c’est un ensemble de points de vue patriotique, c’est un ensemble de points de vue traditionalistes, c’est un ensemble de points de vue de droite.

« Vous savez, vous ne me trouverez jamais agitant un drapeau avec une croix gammée, vous ne me trouverez jamais levant la main dans un signe d’Hitler, alors pourquoi m’appelleriez-vous ainsi ? »