Un groupe ouïghour basé en France poursuit Nike pour «  complicité de travail forcé  »

L’Association des Ouïghours de France a déposé cette semaine une action en justice contre Nike pour « pratiques commerciales trompeuses et complicité dans la dissimulation du travail forcé », a confirmé le groupe à Euronews.

La marque de sport est accusée de sous-traiter des usines chinoises qui utilisent des programmes de travail coercitif contre des membres de la minorité ouïghoure.

Nike a nié les allégations.

Des groupes de défense des droits de l’homme affirment que la minorité musulmane basée dans la région occidentale du Xinjiang en Chine a été soumise à l’emprisonnement, à la torture, à la stérilisation et à l’endoctrinement politique dans le cadre d’une campagne d’assimilation.

La Chine a nié toutes les accusations, affirmant que sa politique au Xinjiang vise uniquement à promouvoir le développement économique et social et à lutter contre le radicalisme islamiste. Il rejette également les critiques sur ce qu’il considère comme ses affaires internes.

Selon un rapport 2020 du Institut australien de politique stratégique, un groupe de réflexion, « plus de 80 000 Ouïghours ont été transférés hors du Xinjiang pour travailler dans des usines à travers la Chine entre 2017 et 2019, et certains d’entre eux ont été envoyés directement des camps de détention ».

« Dans des conditions qui suggèrent fortement le travail forcé, les Ouïghours travaillent dans des usines qui font partie des chaînes d’approvisionnement d’au moins 82 marques mondiales bien connues dans les secteurs de la technologie, de l’habillement et de l’automobile », indique le rapport.

Alors que la majorité des entreprises énumérées dans le rapport se sont depuis engagées à couper leurs liens avec les usines accusées de recourir au travail forcé, les militants affirment que cela n’a pas été le cas pour Nike.

Nike nie les allégations

Nike a nié les allégations de travail forcé dans un communiqué envoyé vendredi à Euronews.

« Nike s’est engagé à une fabrication éthique et responsable et nous respectons les normes internationales du travail », indique le communiqué.

La société a déclaré qu’elle n’avait pas de relations avec plusieurs des fabricants répertoriés dans le rapport de l’Australian Strategic Policy Institute.

« Lié au groupe de Taekwang, lorsque des rapports sur la situation à XUAR [Xinjiang] a commencé à faire surface en 2019, Taekwang a cessé d’embaucher de nouveaux employés du XUAR dans ses installations de Qingdao et un audit indépendant par une tierce partie a confirmé qu’il n’y avait plus d’employés de XUAR dans l’installation. «

« Notre diligence continue n’a pas trouvé de preuve d’emploi d’Ouighurs, ou d’autres minorités ethniques du XUAR, ailleurs dans notre chaîne d’approvisionnement en Chine », a déclaré Nike.

La publicité négative liée à l’affaire contraste avec les récentes prises de position publiques de l’entreprise contre le racisme et la discrimination.

Campagne sur les réseaux sociaux

Les accusations contre Nike ont déclenché une campagne sur les réseaux sociaux, avec quelques appels à boycotter l’entreprise.

L’eurodéputé français Raphaël Glucksmann, qui s’est exprimé sur la situation des Ouïghours en Chine, a déclaré en juin dernier que plus de 20000 personnes avaient appelé Nike sur Instagram.

Le législateur déclare qu’une nouvelle législation européenne est nécessaire pour tenir les entreprises légalement responsables de toute forme de violation des droits de l’homme dans leur chaîne d’approvisionnement.

« Pratiques injustifiables »

Le procès contre Nike intervient alors que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a dénoncé mercredi le traitement réservé aux Ouïghours par la Chine.

« De la région du Xinjiang en Chine, nous recevons des témoignages et des documents corroborants qui indiquent des pratiques injustifiables contre les Ouïghours et un système de surveillance et de répression sur un système institutionnalisé à grande échelle. »