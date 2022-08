Un groupe organisera un rassemblement sur la rivière DuPage pour promouvoir l’accès public – Shaw Local

Un rassemblement aura lieu le long de la rivière DuPage samedi pour encourager l’utilisation publique et récréative de la rivière d’environ 28 milles de long.

Toute personne qui y assiste peut passer une heure ou toute la journée sur la rivière DuPage à faire du kayak, du canoë, de la pêche, du tubing ou d’autres activités, selon le groupe Amis de la rivière DuPage.

Dans une vidéo Facebook Live, Ralph Osuch, un résident de Plainfield qui est membre du groupe, a déclaré qu’il voulait que les gens s’amusent et prennent des selfies sur la rivière. Les personnes qui prennent des selfies peuvent bénéficier de 5 à 10 % de réduction dans plusieurs établissements de Plainfield et d’autres villes.

« C’est la rivière parfaite pour cette région. C’est tellement amusant, c’est tellement propre », a déclaré Osuch.

Une partie du but de l’événement est de promouvoir l’accès public à la rivière à la lumière d’une décision de la Cour suprême de l’Illinois en juin. Le tribunal a statué que les propriétaires ont le droit de restreindre l’accès à des portions de rivières – comme la rivière DuPage – qui traversent leur propriété.

Amis de la rivière DuPage ont lancé une pétition à plusieurs agences gouvernementales et représentants de l’État sur Change.org pour rendre la rivière accessible à tous.

La rivière DuPage traverse la réserve Eaton de Plainfield le 14 juillet 2021. Les propriétaires fonciers situés le long de la rivière se sont plaints d’intrus et de détritus de la part de ceux qui utilisent la rivière. (Alex Ortiz)

Osuch a déclaré dans la vidéo du groupe que les gens ne devraient utiliser que des points d’accès publics pour entrer et sortir de la rivière DuPage.

Osuch a déclaré lors de l’événement que les personnes qui assistent au rassemblement devraient également emporter leurs ordures avec elles et ramasser les ordures qu’elles trouvent.

“Ce n’est pas seulement une journée pour s’amuser sur la rivière et sensibiliser à la rivière, c’est aussi une journée pour nettoyer la rivière”, a déclaré Osuch.

Les participants à la recherche d’un bateau pour naviguer sur le fleuve peuvent en trouver un à l’un ou l’autre Tubes de la rivière Plainfield à Plainfield ou Kayak de Naperville à Naperville, a déclaré Osuch.

Les entreprises participantes offrant des réductions aux participants au rallye sont MORA Asian Fusion, Station One Smokehouse, Garage Band Brewing, Tap House Grill, Wheatstack, Wolfden Brewing Company, Backroads Pub and Grill et Ax Factor Throwing.

Osuch a déclaré que si les gens prenaient des photos sur la rivière et les publiaient sur les réseaux sociaux, ils devraient utiliser le hashtag #RallyontheDup.