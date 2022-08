Un groupe norvégien veut ériger une statue de morse euthanasié

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Connu affectueusement par les fans sous le nom de Freya, le morse est devenu une attraction populaire dans le fjord d’Oslo ces dernières semaines malgré les avertissements des autorités selon lesquels les gens devraient s’abstenir de s’approcher et de poser pour des photos avec l’animal.

“La fusillade de Freya a un fort effet de signal négatif sur le fait que nous, en Norvège, et en particulier à Oslo, ne sommes pas en mesure de fournir un espace de vie aux animaux sauvages”, a déclaré le groupe de citoyens à l’origine de la collecte de fonds en ligne dans son appel.

“En érigeant une statue du symbole que Freya est rapidement devenu, nous nous rappellerons toujours (ainsi que les générations futures) que nous ne pouvons pas ou ne devons pas toujours tuer et supprimer la nature quand elle est” sur le chemin “”, poursuit l’appel.

Les morses sont une espèce protégée, et pas plus tard que le mois dernier, les responsables ont déclaré qu’ils espéraient que Freya partirait de son propre gré et que l’euthanasie serait un dernier recours. Le chef de la direction norvégienne des pêches a déclaré dimanche qu’ils envisageaient de déplacer l’animal ailleurs, mais ont conclu que ce n’était pas une option viable.