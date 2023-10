Un groupe néofasciste grandissant sème la haine dans la région métropolitaine de Détroit et s’entraîne pour devenir des « guerriers blancs » | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Télégramme/Club actif des Grands Lacs Les membres du néofasciste Great Lakes Active Club posent avec leurs visages flous dans un lieu tenu secret.

Un groupe néofasciste basé dans le Michigan, dont les membres s’engagent à devenir des « guerriers blancs », accroît sa présence dans la région métropolitaine de Détroit en organisant des entraînements d’arts martiaux mixtes, en brûlant des drapeaux antifascistes et en diffusant une propagande haineuse sous forme de banderoles, d’autocollants et de publicités. graffiti.

Le Great Lakes Active Club fait partie d’un réseau croissant d’hommes blancs qui diffusent une propagande haineuse dans le monde entier et recrutent de nouveaux membres en promouvant la forme physique, le développement personnel et « l’unité blanche ».

Les clubs actifs sont un volet du mouvement nationaliste blanc qui vise à créer « une milice de réserve composée d’extrémistes de droite entraînés et capables, qui peuvent être activés lorsque le besoin d’une action violente coordonnée à plus grande échelle se fait sentir », selon à un rapport de 52 pages du Counter Extremism Project (CEP).

Avec plus de 100 clubs actifs dans le monde et 46 aux États-Unis, les clubs actifs décentralisés constituent « le réseau transnational de sports de combat d’extrême droite le plus grand et à la croissance la plus rapide », indique le rapport.

Le Great Lakes Active Club a lancé un compte Telegram en avril et n’a cessé de croître chaque mois, avec 623 abonnés actuels. Le groupe haineux est visiblement actif et s’est réuni à Warren et dans d’autres endroits du sud-est du Michigan pour s’entraîner au combat au corps à corps.

Cliquez pour agrandir Télégramme/Club actif des Grands Lacs Les membres du Great Lakes Active Club s’entraînent régulièrement aux arts martiaux mixtes dans des lieux tenus secret dans la région métropolitaine de Détroit.

Sur son compte Telegramle groupe se décrit comme une « organisation fraternelle pour les jeunes hommes blancs partageant les mêmes idées dans la péninsule inférieure et supérieure du Michigan, qui se consacre à la forme physique, au développement personnel et à la fraternité ».

Ses membres apposent également des dizaines d’autocollants de suprématie blanche sur les lampadaires et autres propriétés publiques dans les communautés du sud-est du Michigan, à Detroit, Milford, Mount Clemens, Eastpointe, Brighton et Commerce Township. Certains autocollants font la promotion de clubs actifs, et d’autres indiquent « White Lives Matter », « White Youth in Revolt », « White Boys Trouble Makers Club » et « Will 2 Rise, In Brotherhood We Trust ».

Le 11 mai, le groupe a publié une photo de feuilles de photos contenant leur logo et a écrit sur Telegram : « Bientôt dans un quartier près de chez vous ».

Certains autocollants ont été affichés sur Hart Plaza et sur des poteaux lumineux le long des berges de la rivière Détroit. Devant la statue du Spirit of Detroit, quatre des membres ont posé pour une photo, chacun tenant un poing sur le cœur.

Cliquez pour agrandir Télégramme/Club actif des Grands Lacs Autocollants néofascistes affichés à Hart Plaza, dans le centre-ville de Détroit.

« Nous reviendrons aux jours glorieux de ce qui était autrefois la ville automobile », se vantait le groupe sur Telegram le 15 mai.

Sur chaque photo, le groupe brouille les visages de ses membres.

Le 1er septembre, le groupe a publié une vidéo de ses membres s’entraînant avant de brûler un drapeau aux « Trois flèches », devenu populaire dans les années 1930 pour protester contre les nazis.

À Grand Rapids, le groupe a peint à la bombe « Une nation contre l’invasion », une expression courante utilisée par les suprémacistes blancs pour décrire l’immigration.

Le 10 octobre, le groupe a publié des photos montrant ses membres plaçant une banderole au-dessus d’une autoroute de Commerce Township sur laquelle on pouvait lire « L’Amérique d’abord ».

La page Telegram est également criblée de propagande raciste et anti-immigration.

Le groupe se coordonne avec d’autres suprémacistes blancs. En mai, le Great Lakes Active Club a organisé une « séance de formation conjointe » avec le Patriot Front, un groupe haineux raciste qui prône la formation d’un ethno-État blanc. Le Patriot Front a également accru sa présence dans la région métropolitaine de Détroit, en affichant de la propagande raciste sur les lampadaires de la région métropolitaine de Détroit.

En août, le groupe s’est rendu à Burns, au Tennessee, pour assister à la conférence annuelle de la Renaissance américaine, où les suprémacistes blancs se sont réunis pour promouvoir « des études et des recherches pseudo-scientifiques qui prétendent montrer l’infériorité des noirs par rapport aux blancs », selon le Centre de droit de la pauvreté du Sud.

Au cours du voyage, le groupe local a rencontré des clubs actifs dans l’Ohio et le Kentucky, selon sa page Telegram.

Leur haine n’est pas seulement raciale. Le club actif local a encouragé le vol de drapeaux arc-en-ciel pendant le mois de la fierté en juin. Le 3 juin, le groupe a qualifié le mois de la fierté de « mois heureux de capturer le drapeau ».

« Rappelons que l’homosexualité, le marxisme, la pédophilie et toute autre forme de dégénérescence ne sont pas les bienvenus dans l’État des Grands Lacs », peut-on lire dans le message du Telegram.

Le groupe a également suggéré à tort que « les pédés n’ont pas gagné leur drapeau mais ont plutôt volé l’arc-en-ciel pour donner à leurs sinistres intentions un regard « amical » face aux enfants. »

En fait, l’arc-en-ciel était destiné à montrer le spectre de la sexualité et du genre.

Le groupe a partagé un article de presse sur Telegram sur le vol de drapeaux de la fierté en Californie et a écrit : « Soyez actifs ».

Cliquez pour agrandir Télégramme/Club actif des Grands Lacs Le Great Lakes Active Club a peint à la bombe un mur à Grand Rapids dans le cadre d’une propagande anti-immigration.

Dans d’autres États, les membres de clubs actifs ont enfilé des équipements tactiques et des masques et ont intimidé des spectacles de drag queens et des événements LGBTQ+. Fin mai, un club actif a protesté contre les événements de drag queen dans deux villes du Montana. En juin, les membres de l’Evergreen Active Club de Washington harcelé des gens lors du Lewis County Pride Festival à Centralia, Washington. Une semaine plus tard, les membres actifs du club des fêtards intimidés lors de l’événement Wind River Pride à Lander, Wyo., et le week-end suivant, ils ont ciblé l’Oregon City Pride.

Les clubs actifs ont été inspirés par Robert Rundo, un fasciste autoproclamé et suprémaciste blanc qui fuyait la loi jusqu’à son arrestation en Roumanie au printemps. En août, il a été extradé vers les États-Unis pour avoir planifié et participé à des émeutes lors de rassemblements politiques à travers la Californie.

Rundo a créé le « Rise Above Movement » ou RAM, un gang suprémaciste blanc qui se faisait appeler le « premier club de MMA (arts martiaux mixtes) de l’Alt-Right ». Lui et ses compatriotes étaient responsables de violentes bagarres de rue, et il a été accusé en 2019 de complot fédéral en vue d’émeutes pour de violents affrontements en Californie. Lui et ses combattants portaient « des lunettes, des protège-dents, du ruban adhésif autour des poignets et des masques noirs avec des motifs de squelettes blancs », selon l’acte d’accusation fédéral.

En Europe de l’Est, Rundo a cherché à créer ce qu’il a appelé la « Suprématie blanche 3.0 », qui est devenue le moteur des clubs actifs. L’idée était de créer une esthétique plus présentable combinant activisme et fitness avec appartenance et solidarité du pouvoir blanc.

L’objectif est double.

« Premièrement, pour éviter, retarder, atténuer ou résister aux interventions des forces de l’ordre, le réseau est censé présenter un visage amical au public », écrit le CEP dans son rapport. « Par conséquent, il est demandé aux membres du réseau d’éviter de se livrer à des comportements menaçants ou d’afficher des symboles nazis évidents. Deuxièmement, cette stratégie moins agressive et plus mainstream est censée contribuer au développement du réseau AC, notamment en élargissant les couches sociales de la société que le réseau est en mesure d’atteindre.

Les clubs actifs n’ont pas de hiérarchie descendante et fonctionnent comme un « réseau ouvert » de groupes locaux partageant des croyances sectaires.

« Les clubs actifs sont censés se connecter et coopérer tout en restant indépendants sur le plan opérationnel », déclare le CEP dans son rapport.

L’idée derrière une structure décentralisée est que « les infiltrations et les arrestations de personnalités dirigeantes, ou même la fermeture d’un club actif, ne devraient avoir que peu ou pas d’effet sur le réseau des clubs actifs lui-même ».

Alexander Ritzmann, auteur du rapport du CEP, raconte Horaires du métro que le Great Lakes Active Club « correspond au profil d’un club actif stéréotypé tel qu’il a été conçu par Robert Rundo ».

Pour tromper les forces de l’ordre, la stratégie des AC consiste à se cacher à la vue de tous en prétendant s’occuper du sport, mais en réalité à construire une milice fantôme », explique Ritzmann. « La mesure dans laquelle cela s’applique au Great Lakes Active Club ne peut être révélée que par une enquête approfondie sur leurs activités réelles, et pas seulement sur ce qu’ils déclarent eux-mêmes via Telegram. »

Ritzmann affirme que les clubs actifs ont le potentiel de devenir violents.

« Certains clubs actifs ont montré qu’ils effectuaient un véritable entraînement de milice avec des fusils semi-automatiques ainsi que des exercices tactiques de soins aux blessés », explique Ritzmann. « Vous n’avez pas besoin de ça pour les matchs de boxe. »

Plusieurs membres de la milice ont été reconnus coupables de complot visant à kidnapper la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer. Les procureurs ont déclaré que les hommes blancs étaient des extrémistes antigouvernementaux qui espéraient déclencher une guerre civile. Les ravisseurs potentiels ont été infiltrés par des agents infiltrés du FBI et arrêtés en octobre 2020.

