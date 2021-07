Un groupe «néo nazi» dont les membres ont maltraité des joueurs anglais ont brandi des banderoles racistes dans un «camp d’été» au parc de vacances

Un groupe « NEO nazi » dont les membres ont maltraité des footballeurs anglais a brandi des banderoles racistes dans un « camp d’été » d’un parc de vacances quelques heures plus tôt.

Des pancartes arborant les mots « nous ne serons pas remplacés » ont été fièrement affichées par des membres de l’Alternative patriotique avant que certains injures ignobles visant les stars du football des Trois Lions sur les réseaux sociaux ne soient publiées.

Le groupe « néo-nazi » Patriotic Alternative tient des banderoles lors d’un « camp d’été » organisé

Certains membres ont licencié des insultes racistes contre des footballeurs anglais quelques heures plus tard

D’autres pancartes lisaient « les Blancs blancs comptent », « la minorité britannique blanche d’ici 2066 » et « arrêtez le génocide des blancs » lors de l’événement alimenté par la haine dans le Peak District le week-end dernier.

Les parents ont même emmené leurs enfants à la réunion de 150 personnes où ils « ont eu une bataille de bombes à eau et ont joué au football et à cache-cache ».

Plus tard dans la soirée, après la défaite de l’Angleterre contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020, certains supporters de l’AP ont diffusé des abus racistes envers plusieurs joueurs sur le logiciel de messagerie fortement crypté Telegram, rapporte The Mirror.

Ils faisaient partie des centaines de crétins racistes qui ont commencé à attaquer trois des joueurs noirs de l’équipe avec des emojis de singe et des abus ignobles.

Les membres de l’AP ont dirigé leur discours de haine contre Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, dont les pénalités ont été manquées ou sauvées le 11 juillet.

Le chien de garde d’extrême droite Hope not Hate a déclaré que l’AP « prêche une idéologie qui mène à la violence » – mais la chef adjointe de l’AP, Laura Towler, a affirmé que le groupe est une « organisation axée sur la famille » qui « donne aux jeunes nationalistes une direction positive dans la vie ».

DISCOURS DE HAINE

Le chercheur Joe Mulhill a déclaré : « Patriotic Alternative prêche cet évangile selon lequel les Blancs sont attaqués et remplacés.

« Certaines personnes écoutent ce message et disent : ‘Je dois faire une marche ou faire tomber une bannière.’

« D’autres l’entendent et disent : « Nous devons être actifs ». Cela signifie s’engager dans un discours de haine. »

Laura, une critique ouverte du mouvement Black Lives Matter qui s’oppose à prendre le genou, a également insisté sur le fait qu’il n’y a « pas de discours de haine » mais a posté « la diversité leur a littéralement fait perdre la coupe » après la défaite de l’Angleterre.

D’autres membres du groupe ont publié des insultes racistes en ligne après le match, dont une sous le pseudonyme d’Ayatollah et une autre appelée Charlie Big Potatoes.

Le leader de l’AP, Mark Collett, 40 ans, est un négationniste de l’Holocauste et ancien président du British National Party qui a déclaré qu’il admirait Adolf Hitler.

Il a également décrit le sida comme une « maladie amicale parce que les Noirs, les toxicomanes et les homosexuels en sont atteints » dans le documentaire de Channel 4 Young, Nazi and Proud.

Ses « camps d’été » sont l’occasion de « préparer ses jeunes followers » et de « donner aux personnes racistes en ligne quelque part dans le monde réel où elles peuvent cracher leur bile », selon le groupe d’investigation Red Flare.

« SOUDRE LES JEUNES SUIVANTS »

À la suite des mauvais traitements infligés aux joueurs anglais, une autre star du sport est devenue la dernière victime.

Lewis Hamilton a reçu des commentaires horribles après sa victoire controversée au Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche.

Le joueur de 36 ans a été frappé d’une pénalité de 10 secondes après être entré en collision avec son rival pour le titre de F1 Max Verstappen dans le premier tour et l’avoir envoyé s’écraser contre le mur à 180 mph.

Les médecins ont envoyé le Néerlandais, 23 ans, à l’hôpital par mesure de précaution après qu’il soit sorti avec précaution de la voiture mutilée.

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a fustigé avec colère le pilote Mercedes, qui s’est remis du revers pour remporter la course après un dépassement tardif de Charles Leclerc.

Et Verstappen a été laissé bouillonnant après avoir regardé les célébrations de Hamilton devant les 140 000 fans de l’hôpital.

Il est maintenant apparu qu’après sa victoire, le pilote légendaire a reçu des messages sur Instagram qui comprenaient des emojis de singe.

Une déclaration conjointe de la Formule 1, de la FIA et de l’équipe Mercedes-AMG Petronas F1 a déclaré : « Pendant et après le Grand Prix de Grande-Bretagne d’hier, Lewis Hamilton a été victime de multiples abus racistes sur les réseaux sociaux à la suite d’une collision en course.

« Formule 1, la FIA et Mercedes-AMG Petronas F1 Team condamnent ce comportement dans les termes les plus forts.

« Ces personnes n’ont pas leur place dans notre sport et nous demandons instamment que les responsables soient tenus responsables de leurs actes.

« La Formule 1, la FIA, les pilotes et les équipes s’efforcent de construire un sport plus diversifié et inclusif, et de tels cas inacceptables d’abus en ligne doivent être mis en évidence et éliminés. »