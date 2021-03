Un groupe néo-nazi britannique deviendra le premier organe d’extrême droite à être interdit en Australie suite aux appels du ministre de l’Intérieur

Le ministre australien des Affaires intérieures a écrit au chef de l’opposition du pays et à tous les chefs d’État et de territoire pour proposer d’interdire la division Sonnenkrieg, un groupe néo-nazi britannique, et de l’inscrire sur la liste des organisations terroristes.

Bien qu’il n’y ait actuellement aucun membre du groupe dans le pays, les responsables de la sécurité nationale australiens ont exprimé leur inquiétude croissante face à la menace de l’extrémisme d’extrême droite ces derniers mois, avec un rassemblement de suprémacistes blancs en janvier qui a déclenché des appels à la interdiction du groupe et d’autres organisations d’extrême droite.

Le ministre de l’Intérieur, Peter Dutton, a expliqué comment la division Sonnenkrieg devrait être interdite car elle « Une présence qui nous inquiète particulièrement au Royaume-Uni » et, grâce aux sites de médias sociaux et aux plates-formes de messagerie en ligne, il a le pouvoir d’atteindre «Dans l’esprit des jeunes et des Australiens.»

La décision de classer des groupes comme organisations terroristes est prise par le gouvernement sur avis de l’Organisation australienne du renseignement de sécurité (ASIO). L’ajout de la division Sonnenkrieg à la liste des terroristes rendrait une infraction le fait d’être membre du groupe, de financer le groupe ou, dans certains cas, même d’être un associé de membres du groupe, les crimes passibles de peines allant jusqu’à 25. ans de prison.

S’il est ajouté à la liste, la division Sonnenkrieg deviendrait la première organisation d’extrême droite à être nommée groupe terroriste en Australie, rejoignant 27 autres groupes interdits, dont Al-Qaïda, Boko Haram et Daech.

La décision du gouvernement australien fait suite à la décision du Royaume-Uni d’interdire le groupe l’année dernière après que des membres du groupe aient été emprisonnés en Grande-Bretagne pour des infractions terroristes, après avoir encouragé une attaque contre le prince Harry en raison de son mariage avec Meghan Markle.

