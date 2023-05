Un groupe monarchiste reproche au gouverneur général d’avoir commenté l’impopularité du roi Charles

Les monarchistes canadiens ont envoyé une lettre au gouverneur général Mary Simon réprimandant le vice-royal pour avoir suggéré récemment qu’il pourrait être nécessaire d’avoir des «conversations» sur un avenir sans la famille royale – et prenant note de l’impopularité du roi Charles.

Dans une lettre du 10 mai, Robert Finch, le président national de la Ligue monarchiste du Canada, a déclaré qu’il était « incroyable » que Simon, le représentant du roi au Canada, remette en question l’avenir de l’institution et la sympathie du souverain à la veille. de son couronnement.

« Avez-vous une idée à quel point vos remarques sur la Couronne canadienne et notre roi ont profondément blessé de nombreuses personnes dans le pays auquel vous êtes censé apporter l’unité et un objectif commun, plutôt que la division et la discorde? » dit Finch.

« Comment vous sentiriez-vous si votre installation en tant que Gouverneur général avait été obscurcie par quelqu’un sur la liste de paie du gouvernement dont les commentaires auraient attiré l’attention que le vôtre ? »

Finch a également demandé à Simon de réfléchir à ce que Charles, « en tant qu’être humain », pourrait ressentir en voyant des remarques moins que positives dans la presse de la part d’une personne choisie pour être ses yeux et ses oreilles sur le terrain au Canada.

Le roi Charles regarde depuis la calèche à côté de la reine Camilla lors de la procession royale après le couronnement du roi à Londres le 6 mai 2023. (Nathan Denette/Presse Canadienne)

Dans un entretien avec le Globe and Mail publié la semaine dernière, Simon a déclaré que les Canadiens embrassaient volontiers la mère de Charles, feu la reine Elizabeth. Mais elle a déclaré que le jury ne savait toujours pas si le nouveau roi pourrait jamais égaler sa popularité, compte tenu de ses chiffres de sondage actuels.

« Bien que les Canadiens n’aient peut-être jamais ressenti une grande affection pour Charles, ils ont embrassé sa mère jusqu’à la fin de sa vie, alors je pense que le roi Charles doit développer davantage sa relation avec le Canada », a déclaré Simon.

Tout en soulignant que ce n’est pas le moment de discuter de la suppression de la Couronne, Simon a semblé entretenir l’idée d’une république canadienne à l’avenir.

« Je pense que le Canada doit d’abord avoir un plan et une alternative à ce que nous voulons en tant que pays », a-t-elle déclaré.

« Cela doit être une très grande conversation sur la façon dont nous le ferions et sur le type de gouvernement que nous recherchons. Et toutes ces choses prennent du temps, et parfois des années. »

REGARDER: Les liens profonds du roi Charles avec le Canada

Les liens profonds du roi Charles avec le Canada Le nouveau monarque britannique, le roi Charles, a des liens profonds avec le Canada, forgeant des liens avec certains Canadiens grâce à son travail caritatif et à ses activités de sensibilisation lors de ses nombreuses visites dans le pays.

Joint par téléphone jeudi, Finch a déclaré qu’il était « un grand fan de Mary Simon » et que, sous sa direction, la Ligue monarchiste a « des antécédents de faire tout son possible pour promouvoir son travail et la défendre, très franchement, quand d’autres n’étaient pas ‘t. »

Mais il a dit que les commentaires de Simon avant le couronnement étaient « dérangeants » et ont soulevé la possibilité que Simon soit un républicain caché.

« Chaque fois qu’un vice-royal parle de la structure de gouvernement que nous avons, je grince des dents. Ce n’est tout simplement pas quelque chose dont un vice-royal, à mon avis, devrait parler. Cela sape tout son bureau et toute son autorité », Finch a déclaré à CBC News.

« Imaginez que le ministre des Pêches se demande si nous devrions avoir une industrie de la pêche. »

Le GG ne devrait jamais discuter d’un avenir sans la Couronne, a déclaré Finch, car c’est son travail de promouvoir l’institution au Canada.

Si la popularité du roi est faible, a-t-il dit, c’est le travail de Simon de l’augmenter – et si Simon n’est pas si enthousiaste à propos de la monarchie, elle n’aurait pas dû accepter le poste.

« Ma femme et ma fille sont végétariennes et elles n’iraient jamais travailler chez A&W ou McDonald’s », a-t-il déclaré.

« Mary Simon n’est pas républicaine pour autant que je sache. Mais pour soulever des doutes sur notre système de gouvernance, cela a franchi la ligne. »

Le premier ministre Justin Trudeau et son épouse, Sophie, arrivent à l’abbaye de Westminster avant la cérémonie de couronnement du roi Charles à Londres le 6 mai 2023. (Kin Cheung/Photo AP)

Finch a dit qu’il comprend que Charles semble être moins populaire que sa mère. Les commentaires de Simon ont ajouté de l’huile sur le feu, a-t-il dit.

« Il y a un élément de vérité dans sa déclaration. Mais cela ne devrait pas sortir des lèvres du vice-royal. C’est une mauvaise forme pour un vice-royal de le souligner. C’est pour les experts, les gens des relations publiques », a-t-il déclaré.

« Imaginez que quelqu’un remette en question sa popularité par rapport aux précédents GG. Comment se sentirait-elle? »

Invité à commenter les inquiétudes de la Ligue monarchiste, un porte-parole du gouverneur général a déclaré qu' »une déclaration n’est pas possible pour le moment ».

Le porte-parole a souligné le message de Simon le jour du couronnement de Charles.

Dans cette déclaration, Simon a déclaré que la Couronne « continue d’être un point d’ancrage pour notre démocratie solide et stable et notre pays diversifié ».

Soulignant l’intérêt du roi pour le changement climatique, la réconciliation autochtone et les problèmes de la jeunesse, Simon a déclaré que le roi « a une grande admiration et affection pour le Canada, ayant effectué un certain nombre de tournées et de visites royales à plusieurs reprises au fil des ans. Et j’ai vu de première main son dévouement à marcher sur le chemin de la réconciliation. »

REGARDER: Le roi Charles ne sera pas connu comme «défenseur de la foi». Est-ce que ça importe?

Le roi Charles ne sera pas connu comme « le défenseur de la foi ». Est-ce que ça importe? Le roi Charles aura un nouveau titre au Canada maintenant que le gouvernement a abandonné le « défenseur de la foi » – dans le cadre d’une poussée visant à redéfinir le rôle du chef de l’État.

Finch a déclaré que cette déclaration était « percutante » et « un contraste complet en termes de ce qui a été publié dans le Globe ».

Bien qu’il critique Simon, Finch a déclaré que le premier ministre Justin Trudeau était un champion de la Couronne.

Finch a salué la décision de Trudeau de marquer le couronnement au Canada, d’établir un programme de médailles du couronnement pour récompenser les Canadiens méritants et de mettre Charles sur le billet de 20 $ et au dos des pièces de monnaie.

Interrogé sur les remarques de Simon, le premier ministre a déclaré que Charles était « profondément aligné » sur les priorités canadiennes.

« Le travail qu’il a fait pour tendre la main aux dirigeants autochtones au cours des dernières années, y compris encore cette semaine, montre, je pense, qu’il est profondément aligné sur certaines des priorités vraiment fondamentales des Canadiens », a déclaré Trudeau.

« Le Premier ministre – il est membre honoraire de la Ligue monarchiste à ce stade, je pense », a déclaré Finch.