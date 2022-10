Un groupe militant palestinien accuse Israël d’avoir tué un combattant

Commentez cette histoire Commentaire

TEL AVIV, Israël – Un groupe militant palestinien a accusé dimanche Israël d’avoir tué l’un de ses principaux combattants lors d’une attaque ciblée au plus profond d’une ville de Cisjordanie, promettant de déclencher une riposte féroce. Le Den of Lions, un groupe de jeunes Palestiniens formé par frustration et désillusion vis-à-vis des dirigeants palestiniens et de leurs liens de sécurité étroits avec Israël, a déclaré que Tamer al-Kilani avait été tué lorsqu’un engin explosif posé sur une moto a explosé alors qu’il passait devant. .

L’armée israélienne a refusé de commenter. L’armée mène des raids nocturnes en Cisjordanie occupée depuis le printemps dans ce qu’elle dit être une tentative de démanteler les réseaux militants et de contrecarrer les attaques. Les raids ont fait monter les tensions dans la région et ont été accueillis par une série d’attaques par balles palestiniennes.

Un responsable militaire israélien a déclaré qu’al-Kilani était lié à une fusillade meurtrière la semaine dernière qui a tué un soldat israélien, ainsi qu’à plusieurs autres fusillades dans le nord de la Cisjordanie. Le responsable a parlé sous le couvert de l’anonymat car il n’était pas autorisé à discuter des détails avec les médias.

Deux vidéos fournies par Den of Lions montraient une personne sur une moto se garant et sortant du cadre. La deuxième vidéo montrait un homme, apparemment al-Kilani, marchant à côté d’une moto, puis ce qui semble être une explosion.

Le meurtre de dimanche s’est produit à Naplouse, une ville du nord de la Cisjordanie où, avec le bastion militant de Jénine, l’Autorité palestinienne a moins d’emprise. Israël accuse les Palestiniens, avec lesquels il se coordonne pour réprimer les militants, de ne pas vouloir freiner l’anarchie dans la région. L’Autorité palestinienne, créée dans le cadre d’accords de paix intérimaires dans les années 1990, gouverne certaines parties de la Cisjordanie de manière semi-autonome.

De nombreux Palestiniens s’opposent à la coordination de la sécurité, la considérant comme un signe de faiblesse de l’AP et comme une trahison du peuple palestinien. Largement désenchantés par l’Autorité Palestinienne, qui est largement considérée comme non démocratique et corrompue, les jeunes Palestiniens affluent vers un éventail de groupes militants pour chercher des armes.

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a déclaré que Den of Lions ne comptait pas plus de 30 membres et a promis que leurs jours étaient comptés.

Mais les attaques par balle dans la région ont augmenté et ces dernières semaines sont devenues mortelles.

Les raids militaires en Cisjordanie ont commencé au printemps après qu’une série d’attaques palestiniennes contre des Israéliens ont tué 19 personnes, tandis que des attaques plus récentes en ont tué plusieurs autres.

Plus de 120 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, faisant de cette année la plus meurtrière depuis 2015. L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués lors des raids étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.