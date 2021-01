L’ancien joueur de la NBA Rex Chapman et de nombreux autres ont partagé une vidéo trafiquée avec des millions d’adeptes des médias sociaux du groupe de la Maison Blanche, censés interpréter la chanson « Hit the Road Jack » avant l’inauguration de Joe Biden.

« Parfait. Le dernier jour de Trump. La fanfare militaire juste devant la Maison Blanche – «Hit The Road Jack» » Chapman, qui a accumulé un l’histoire de tweeter des informations trompeuses, écrit mardi soir à propos de la chanson, rendue célèbre par Ray Charles en 1962.

Parfait. Le dernier jour de Trump. La fanfare militaire juste devant la Maison Blanche – «Hit The Road Jack» … pic.twitter.com/B0kXDgqggB – Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) 19 janvier 2021

D’autres utilisateurs libéraux étaient apparemment si pleins de joie et de désir de croire que le moment s’est produit qu’ils ont joyeusement partagé et célébré les images, y compris la réalisatrice Taika Waititi et la star de « Retour vers le futur » Lea Thompson.

EN AUCUNE FAÇON!!! IMPRESSIONNANT https://t.co/79OXtDNoRz – Lea Thompson (@LeaKThompson) 20 janvier 2021

Omahgawd yussss https://t.co/PSQ00VdIfX – Taika Waititi (@TaikaWaititi) 20 janvier 2021

Cheeky 😂 https://t.co/toETS3MDPz – Lynne O’Connor (@LynneOConnorSA) 20 janvier 2021

La vidéo, cependant, a été rapidement qualifiée de fausse par beaucoup. Les images originales, publiées par Jim Acosta de CNN, ne contiennent aucune musique de ce type.

L’application Shazam, qui identifie les chansons, révèle que la musique du clip trafiqué provient d’une performance du Ohio State University Marching Band, dirigée par Jon R. Woods, décédé en 2015.

Préparatifs pour l’inauguration de Biden … vous pouvez entendre le groupe jouer sur les terrains de WH. pic.twitter.com/8tBdFy1cDS – Jim Acosta (@Acosta) 18 janvier 2021

Pourquoi n’y a-t-il pas de balise «média manipulé» sur ce média manipulé? @jack https://t.co/NT7WpBTBDY – Rita Panahi (@RitaPanahi) 20 janvier 2021

La vidéo n’a pas encore été étiquetée avec un avertissement médiatique manipulé par Twitter, un avertissement giflé sur de nombreuses vidéos et tweets partagés par Donald Trump.

