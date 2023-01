Un groupe mexicain de défense des droits humains lance un guide en ligne pour rechercher des personnes disparues

Un groupe mexicain de défense des droits de l’homme a lancé mercredi un guide en ligne destiné aux personnes à la recherche de proches disparus, un réel besoin dans un pays où les autorités tardent à agir.

Le Mexique compte près de 110 000 personnes portées disparues, mais bon nombre des recherches les plus efficaces sont effectuées par des proches ou des militants. Le système de police désuet et sous-financé du Mexique a été submergé par des vagues d’enlèvements et de meurtres alimentés par des gangs.

Le système juridique, quant à lui, est obscur à la fois dans la terminologie et les procédures, et fait peu de cas des personnes qui ne connaissent pas les termes juridiques.

Parce que les familles doivent faire face à une courbe d’apprentissage abrupte lorsqu’une personne disparaît, le guide en ligne indique aux gens quelles sont les étapes juridiques pour déposer quoi que ce soit, d’un rapport de crime à une injonction constitutionnelle.

PRÈS DE 100 000 PERSONNES AU MEXIQUE ONT DISPARU

Le centre des droits de l’homme Miguel Agustín Pro Juárez espère que le guide aidera les gens à trouver et à conserver des preuves et des témoignages, et finalement à retrouver leurs proches.

María Luisa Aguilar, directrice du centre des droits, a déclaré que les familles « sont confrontées chaque jour à des procureurs qui sont au mieux indifférents à leurs demandes ».

Les proches doivent souvent demander et collecter eux-mêmes des preuves telles que des images de caméras vidéo et des enregistrements téléphoniques.

Jacqueline Palmeros a dû apprendre tout cela rapidement par elle-même il y a 2 ans et demi, lorsque sa fille Jael Montserrat a disparu après être montée à bord d’un véhicule à la périphérie de Mexico.

Palmeros espère que le nouveau guide aidera les autres “à persévérer dans la poursuite de la vérité et de la justice” et leur évitera de tout apprendre au fur et à mesure.

C’est une bataille difficile. Les autorités mexicaines ont entre les mains environ 52 000 corps non réclamés qu’elles n’ont pas été en mesure d’identifier. Les morgues débordant, ils ont été obligés de les enterrer dans des tombes de pauvres. Cela signifie que les cas de nombreuses personnes disparues pourraient ne jamais être résolus.