Un groupe met en garde contre la violence endémique dans le camp syrien des familles de l’EI

RAQQA, Syrie – Un camp tentaculaire dans le nord-est de la Syrie abritant des dizaines de milliers de femmes et d’enfants liés au groupe État islamique est témoin de violence, d’exploitation et d’anarchie généralisées, a déclaré lundi un groupe international d’aide.

MSF, qui gère des cliniques mobiles et également une clinique pour les patients atteints de maladies chroniques dans le camp, a déclaré que les politiques antiterroristes ont piégé des milliers de civils dans le camp dans un cycle de détention indéfinie, de danger et d’insécurité.

En plus des meurtres dans le camp, ce cycle de violence « imprègne tous les aspects de leur vie quotidienne et les prive de leurs droits humains fondamentaux », a-t-il déclaré.

Le rapport est intervenu alors que plusieurs pays occidentaux ont rapatrié des dizaines de femmes et d’enfants au cours des dernières semaines, selon les autorités locales dirigées par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. Les derniers rapatriements d’al-Hol ont fait suite à une opération de sécurité majeure dans l’installation et à un appel d’un haut commandant militaire américain pour les rapatriements.

Suite à la montée en puissance de l’EI en 2014 et sa déclaration d’un soi-disant califat islamique, certains pays ont dépouillé certains de leurs citoyens qui s’étaient rendus en Syrie et en Irak pour rejoindre l’EI de leur nationalité. Une Allemande membre de l’EI a été condamnée l’année dernière pour crime contre l’humanité pour avoir tué une fillette yézidie de 5 ans, tandis que certaines femmes d’al-Hol nourrissent encore leurs enfants avec l’idéologie extrémiste du groupe.

Cependant, le rapport de MSF indique que les membres de la coalition dirigée par les États-Unis qui ont combattu l’EI, ainsi que d’autres pays dont les ressortissants sont toujours détenus à al-Hol et dans d’autres centres de détention et camps dans le nord-est de la Syrie, “n’ont pas assumé la responsabilité de protéger leurs ressortissants ou pour identifier des solutions à long terme à leur confinement indéfini.

À al-Hol, environ 50 000 Syriens et Irakiens sont entassés dans des tentes dans le camp clôturé. Près de 20 000 d’entre eux sont des enfants ; la plupart des autres sont des femmes, des épouses et des veuves de combattants de l’EI.

Dans une section séparée et fortement gardée du camp, connue sous le nom d’annexe, se trouvent 10 000 personnes supplémentaires : 2 000 femmes de 57 autres pays – elles sont considérées comme les partisans les plus inconditionnels de l’EI – ainsi qu’environ 8 000 de leurs enfants.

À la mi-octobre, la France a rapatrié 15 femmes et 40 enfants, puis des responsables allemands, néerlandais, canadiens et australiens se sont rendus dans le nord-est de la Syrie et ont remis des dizaines de femmes et d’enfants à ramener chez eux, selon les chiffres publiés par les autorités kurdes. Des dizaines de familles irakiennes et syriennes ont également été rapatriées au cours de l’année écoulée.