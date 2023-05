Un groupe menace l’ayatollah de pirater le ministère iranien des Affaires étrangères, puis divulgue une mine de données sensibles

Un groupe « hacktiviste » iranien a eu accès aux serveurs du ministère iranien des Affaires étrangères et a divulgué une mine de données avant de défigurer le site Web du ministère.

Le groupe, appelé Ghyam Sarnegouni, traduit par « Rise to Overthrow », a annoncé dimanche sur son site Internet qu’il était responsable de la suppression de sites Internet appartenant au ministère iranien des Affaires étrangères. Le groupe a également divulgué une mine de données, notamment des documents d’identité, de la correspondance ministérielle, des numéros de téléphone et les noms de plus de 11 000 employés du ministère, selon un rapport d’Iran International.

Le site Web officiel du ministère iranien des Affaires étrangères est resté inactif dimanche en fin de matinée, affichant un message indiquant qu’il était « en cours de maintenance et de mises à niveau programmées ».

Plus tôt dimanche, des versions du site Web du ministère iranien des Affaires étrangères à Dubaï, aux Émirats arabes unis, à Munich, en Allemagne et à Séoul, en Corée du Sud, ont été piratées avec un message ciblant le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei.

« Mort à Khamenei, Je vous salue Radjavi », lit-on dans le message.

Radjavi fait probablement référence au chef disparu du groupe d’exil iranien Mujahedeen-e-Khalq ou à sa femme Maryam, qui est devenue le visage public du groupe, selon l’Associated Press.

« Il y a une grande révolution en Iran, le soulèvement ira jusqu’à la démolition du palais de l’oppression », poursuit le message.

Les groupes de piratage ont de plus en plus ciblé les sites Web et les services des agences gouvernementales officielles depuis que les manifestations anti-régime ont commencé à balayer le pays l’année dernière, notamment le piratage de plus de 5 000 caméras de sécurité gouvernementales et de 150 sites Web appartenant au gouvernement local de Téhéran. Les pirates ont également pu pénétrer dans l’agence iranienne de l’énergie atomique en octobre de l’année dernière.

Des documents obtenus lors du dernier piratage ont révélé une correspondance entre l’Iran et des responsables européens au sujet d’un projet d’échange de prisonniers du diplomate iranien Asadollah Assadi, qui est détenu en Belgique, contre le travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele, selon Iran International.

Assadi purge une peine de 20 ans en Belgique pour son rôle dans le complot d’un attentat à la bombe contre un groupe de résistance iranien se réunissant près de Paris en 2018. Vandecasteele a été arrêté par les forces de sécurité iraniennes en 2022 et fait face à des allégations d' »espionnage et de coopération avec les États-Unis ». , le blanchiment d’argent et la contrebande de 500 000 dollars hors d’Iran. »

Vandecasteele a été condamné en janvier à 40 ans de prison et 74 coups de fouet pour les accusations que le gouvernement belge a qualifiées d' »arbitraires ».