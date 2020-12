La Coalition juive républicaine a critiqué les démocrates de Géorgie Jon Ossoff et Raphael Warnock, affirmant qu’ils «avaient franchi une ligne» en faisant campagne avec Hank Johnson, un membre du Congrès qui aurait comparé les Juifs aux «termites».

Ossoff et Warnock ont ​​fait campagne avec le représentant Johnson (D-Géorgie) ce week-end, un acte que la Coalition juive républicaine (RJC) a assimilé « Une approbation directe des déclarations fanatiques de Johnson. »

.@ossoff & @ReverendWarnock au Sénat se battra pour protéger #soins de santé pour toutes les familles américaines en sauvegardant les protections contre les conditions préexistantes, peu importe à quel point certains républicains travailleront pour les dépouiller. pic.twitter.com/24sLkAv0LN – Hank Johnson (@ReElectHank) 5 décembre 2020

Johnson aurait fait ses commentaires controversés en s’adressant à la Campagne pour mettre fin à l’occupation israélienne en 2016.

«Il y a eu une [stream], presque comme les termites peuvent entrer dans une résidence et manger avant de savoir que vous avez été mangé et que vous tombez sur vous-même » Johnson a déclaré, selon Free Beacon. Le législateur a ajouté qu’Israël avait imposé des restrictions aux Palestiniens et restreint leurs déplacements.

«Nous sommes arrivés au point où la pensée d’une patrie palestinienne est de plus en plus éloignée de la réalité», il a dit.

Le RJC pense qu’Ossoff et Warnock sont parfaitement conscients de ces déclarations, qu’ils «Déshumanisant et à égalité avec la propagande utilisée par le régime nazi pour désensibiliser le peuple allemand à l’éventuel Holocauste.»

« Jon Ossoff sait certainement ce que Johnson a dit à propos des Juifs d’Israël, et Raphael Warnock le sait ou est délibérément ignorant », a souligné la coalition dans un communiqué publié samedi soir.

Dans une déclaration dimanche au Daily Wire, le directeur du RJC, Matt Brooks, a déclaré que l’association des démocrates avec Johnson « Franchit une ligne » et les a appelés à « s’excuser » et « Condamne Hank Johnson. »

La Ligue anti-diffamation avait précédemment appelé les commentaires de Johnson « Offensant et inutile. » Il a ensuite présenté ses excuses pour le «mauvais choix de mots», mais son intervention lors de l’événement pourrait paraître pire si le Département d’État a récemment annoncé qu’il reconnaîtrait les campagnes anti-israéliennes du BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions) comme antisémites et antisémites. s’efforcer de supprimer tout groupe de financement gouvernemental à l’appui de ces campagnes.

Ossoff faisait auparavant partie du personnel de Johnson pendant cinq ans, et Johnson a également fait campagne avec lui et Warnock lors d’un événement en octobre.

Ossoff et Warnock font face à un second tour critique des élections prévu pour le 5 janvier qui déterminera si les républicains conserveront le contrôle du Sénat, ce qui était considéré comme essentiel pour le parti pendant le premier mandat de Joe Biden. Donald Trump s’est rendu en Géorgie samedi pour faire campagne pour les Sénateurs républicains Kelly Loeffler et David Perdue.

