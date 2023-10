Un groupe juif américain, If Not Now, prétend avoir fermé la Maison Blanche – Twitchy

Nous nous demandons combien de temps les juifs américains brandissant des affiches « Palestine libre » resteraient à Gaza avant d’être pris en otage. L’ADL a réussi à intensifier son action l’autre jour et à dénoncer le Hamas sur MSNBC. Mais il y a aussi If Not Now, « les Juifs américains qui organisent notre communauté pour mettre fin au soutien américain au système d’apartheid israélien et exiger l’égalité, la justice et un avenir prospère pour tous.

Y a-t-il des pancartes « libérez les otages » mélangées là-dedans ?

Nous avons fermé la Maison Blanche, Cessez-le-feu maintenant. – IfNotNow🔥 (@IfNotNowOrg) 16 octobre 2023

Audacieux. Voici à quoi ressemble la fermeture de la Maison Blanche :

CELA ARRIVE MAINTENANT: Les manifestants de @IfNotNowOrg continuent de bloquer les entrées de la Maison Blanche et des arrestations ont été signalées. Ces gens ont réussi et ont été traités de « connards » pour cela. 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/2eSkaZIwjU – Wid Lyman (@Wid_Lyman) 16 octobre 2023

Oh mec, ils ont franchi la ligne.

S’il vous plaît, allez à Gaza. – Gorille controversé (@Sunni_Labeouf) 16 octobre 2023

C’est vraiment le carrefour du non, vous ne l’avez pas fait et ils ne peuvent pas faire ça. – Treize heures – Todd (@o_thirteen) 16 octobre 2023

Auto-expulsion, s’il vous plaît — ☉rthonormalist🧭 (@orthonormalist) 16 octobre 2023

Si vous ne voulez pas vous faire tirer dessus, ne tirez pas en premier. – Adrien (@AdrianfromBsAs) 16 octobre 2023

En fait, il semble toujours fonctionner. Vous voudrez peut-être vérifier cela. – JeuneGoodmanJr (@RTRGoodman) 16 octobre 2023

Non, tu ne l’as pas fait. – Phillip Brown (@mrphillipbrown) 16 octobre 2023

Le Hamas apprécie votre soutien et votre secours. Des promesses de faire plus pour obtenir vos « j’aime » – Nous sommes tous dans le même bateau (@Danzzzeee) 16 octobre 2023

Vous n’avez rien fermé.

Envolez-vous vers Gaza et exigez un cessez-le-feu du Hamas. – John R (@johnrennhack) 16 octobre 2023

Ramenez les otages sans condition MAINTENANT, dites à vos amis du Hamas de le faire dès que possible. – AlterAtYeshiva (@alteratyeshiva) 16 octobre 2023

Inquiet pour les civils ? Exigez que le Hamas libère 200 otages et se rende. Je n’ai aucun intérêt à entendre des demandes d’Israël avant que cette demande ne soit formulée. Libérez les otages.

Rendez-vous.

C’est si simple – Ali (@AlinewyorkNY) 16 octobre 2023

Allez bloquer la circulation à Gaza – JayJay McMaster, CD (@tantrumblue1) 16 octobre 2023

« Nous avons fermé la Maison Blanche. Nous sommes de putains de combattants de la liberté, vous les gars, tout comme nos héros du Hamas. » pic.twitter.com/g8S9rv8FOG – CEBKCEBK (@CEBKCEBKCEBK) 16 octobre 2023

si vous avez stoppé le fonctionnement de la Maison Blanche, j’espère que vous serez arrêté comme les insurgés qui ont stoppé le fonctionnement du Congrès. vos appels incessants à un cessez-le-feu sans aucune exigence que le Hamas libère les otages prouvent que la vie des Juifs ne compte pas pour vous – Nurit Baytch  (@NuritBaytch) 16 octobre 2023

Des gens bloquent quotidiennement les entrées de la Maison Blanche. C’est triste que ce groupe pense avoir fermé la Maison Blanche. Si seulement nous pouvions les amener à une table de négociation avec le Hamas pour qu’ils puissent tout donner et se faire massacrer de toute façon.

