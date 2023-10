Un groupe juif affirme qu’une femme d’Ottawa a été tuée en Israël

La Fédération juive d’Ottawa affirme qu’un citoyen canadien, Adi Vital-Kaploun, a été tué par des militants du Hamas en Israël.

La PDG du groupe, Andrea Freedman, affirme que Vital-Kaploun a été tuée dans son kibboutz près de la frontière israélienne avec la bande de Gaza, mais ne partage pas de détails sur la façon dont elle est décédée.

Dans une déclaration faite aujourd’hui au nom de la famille de Vital-Kaploun, Freedman affirme que la femme a une grande famille élargie dans la région.

Le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, a déclaré plus tôt dans la journée qu’il avait parlé avec un membre de la famille d’une personne tuée en Israël et que ses pensées allaient à toutes les victimes et aux familles d’Ottawa qui ont été touchées.

Amis et famille ont confirmé à La Presse canadienne la mort de deux autres Canadiens : Ben Mizrachi, 22 ans, de Vancouver, et Alexandre Look, 33 ans, de Montréal, décédés lorsque des hommes armés ont envahi un festival de musique dans le sud d’Israël.

Au moins 2 300 personnes ont été tuées jusqu’à présent dans un conflit qui a débuté après que le Hamas a mené des attaques effrontées en Israël samedi.