Un groupe joue la chanson thème du Titanic alors que les pluies inondent le centre commercial mexicain

Vous souvenez-vous du film emblématique Titanic et de la performance du groupe de huit membres à bord alors que les passagers paniquaient alors que le navire commençait à couler ? Lors d’un incident similaire, un groupe au Mexique a décidé de divertir les acheteurs d’un centre commercial inondé. Dans la vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir l’eau de pluie tomber en cascade sur le toit du centre commercial alors que les acheteurs sont bloqués.

C’est alors que le groupe sur scène commence à jouer « My Heart Will Go On » de Titanic par la chanteuse canadienne Céline Dion. Alors que certaines personnes riaient de l’activité inhabituelle, d’autres enregistraient la vidéo du groupe. La vidéo a été initialement partagée en 2019 sur Reddit. Il a été enregistré par des visiteurs du centre commercial Plaza Patria à Zapopan Jalisco, au Mexique. Maintenant, une fois de plus, la vidéo a refait surface et les gens ne peuvent pas oublier les airs de la chanson.

Les internautes n’ont pas pu s’empêcher de submerger la section des commentaires après avoir visionné la vidéo. Un utilisateur de Reddit a écrit : « J’ai l’impression que c’était une opportunité unique pour eux, et ils l’ont saisie. Être le seul médecin dans un avion et quelqu’un qui a une urgence médicale que vous savez comment traiter est un événement rare, mais ce n’est pas totalement inconcevable. Je soupçonne que près de 100 % des travailleurs de la santé sont appelés à fournir des soins d’urgence à un moment donné de leur carrière. Certains d’entre eux sont dans un avion lorsque le devoir les appelle. Qu’un groupe de musiciens soit prêt à jouer cette chanson à ce moment-là… c’est tout simplement incroyable. J’espère qu’ils ont acheté des billets de loterie sur le chemin du retour.

Un autre utilisateur a commenté: “Une chanson parfaite pour le moment parfait.”

Un troisième utilisateur a écrit : “C’est de l’or !”

