Un groupe israélien lance des accusations de torture contre l’Autorité palestinienne, le groupe dépose une plainte auprès de la CPI

Un réseau juridique d’avocats et d’activistes basé en Israël a déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale alléguant la torture systémique des Palestiniens par le groupe qui supervise une partie de la Cisjordanie et sa responsabilité présumée dans la captivité des Israéliens dans la bande de Gaza.

Le Forum juridique international accuse l’Autorité nationale palestinienne et ses dirigeants – le président Mahmoud Abbas et le Premier ministre Mohammad Shtayyeh – de se livrer régulièrement à torturer les Palestiniensy compris des journalistes, des opposants politiques, des dissidents, des militants des droits humains, des mineurs et des membres de la communauté LGBTQ.

Le groupe demande à la CPI d’ouvrir une enquête sur les allégations et de poursuivre les dirigeants de l’AP.

« Assez, c’est assez. Il est grand temps que l’Autorité palestinienne soit tenue pour responsable de sa torture continue et systématique du peuple palestinien, ainsi que de la responsabilité de la torture de quatre citoyens israéliens, actuellement retenus captifs à Gaza », a déclaré le PDG de l’ILF. a déclaré Arsen Ostrovsky dans un communiqué. “Ce sont des violations flagrantes et incontestables du droit international, sur lesquelles la CPI devrait enquêter et poursuivre en conséquence.”

Ces actes de torture comprennent des passages à tabac violents, des détentions arbitraires, des isolements cellulaires, des conditions de détention cruelles et inhumaines, du harcèlement, des aveux forcés et des exécutions sommaires, a indiqué le groupe.

La soumission au tribunal, basé à La Haye, aux Pays-Bas, est intervenue un jour avant la réunion prévue du Comité des Nations Unies contre la torture à Genève.

D’autres groupes comme UN Watch, une organisation à but non lucratif qui cherche à tenir les Nations Unies responsables, ont déclaré que les Palestiniens qui vendent des terres aux Juifs sont également torturés et tués. Dans un rapport publié la semaine dernière, il a cité la mort en décembre 2018 de l’Américano-Palestinien Isaam Akel, qui a été condamné à la prison à vie pour avoir enfreint une loi interdisant la vente de terres aux Israéliens.

Les Israéliens formant des colonies en Cisjordanie ont été un point de discorde entre les négociateurs de paix des deux côtés du conflit, car les efforts pour créer une solution à deux États, basée sur les frontières avant la victoire militaire d’Israël en 1967 sur plusieurs États arabes, ont échoué.

L’Autorité palestinienne est l’organe directeur de certaines parties de la Cisjordanie et contrôlait la bande de Gaza, qui est maintenant contrôlée par le Hamas, un groupe que le Département d’État considère comme une organisation terroriste.

Parce que les Palestiniens ont adhéré au Statut de Rome en 2015, l’ILF a déclaré que l’Autorité palestinienne est responsable de la captivité des Israéliens à Gaza, y compris des corps de Hadar Goldin et Oron Shaul, des soldats israéliens qui ont été capturés par le Hamas lors de la guerre de Gaza de 2014 et mourut plus tard en captivité.

Le Hamas continue de détenir les deux corps et a exigé la libération des prisonniers en Israël pour leur retour.

Le président Biden a rencontré Abbas la semaine dernière lors d’une visite en Israël où il “a réaffirmé les liens durables entre les peuples palestinien et américain et a souligné son engagement en faveur d’une solution à deux États”, a déclaré la Maison Blanche.

“Monsieur le président, nous avons respecté les résolutions de la légitimité internationale et signé des accords, et nous nous sommes engagés à renoncer à la violence et à combattre le terrorisme dans notre région et dans le monde”, a déclaré Abbas dans un communiqué conjoint. “Monsieur le Président, nous attendons avec impatience les efforts de votre administration pour tourner la page sur l’occupation israélienne de notre terre et les actes de discrimination raciale, l’apartheid contre notre peuple ; et pour mettre fin aux actions unilatérales qui sapent la solution à deux États. “

Abbas a été critiqué pour ne pas avoir organisé d’élections présidentielles dans le territoire depuis 2006.