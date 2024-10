Un groupe islamiste allemand appelle au califat au Moyen-Orient (VIDEO) — RT World News

Quelque 2 000 manifestants se sont rassemblés à Hambourg pour dénoncer le « génocide » israélien à Gaza et au Liban, selon les médias locaux.

La crise au Moyen-Orient doit être résolue par l’établissement d’un califat dans la région, a déclaré le chef d’une organisation islamiste radicale allemande lors d’un rassemblement.

Environ 2 000 partisans du groupe controversé Muslim Interaktiv sont descendus samedi dans les rues de la ville de Hambourg, dans le nord de l’Allemagne, ont rapporté les médias locaux. Les organisateurs ont affirmé dans un post sur X que plus de 5 000 personnes étaient présentes.

Les manifestants scandaient « Allahu Akbar » (Dieu est plus grand) et portaient des banderoles dénonçant ce qu’ils qualifiaient d’israélien. « génocide » à Gaza et au Liban et exhortant à l’établissement d’un califat – un État islamique – à travers le Moyen-Orient.

Le chef du groupe, Joe Adade Boateng, également connu sous le nom de Raheem Boateng, a déclaré sur scène que le gouvernement israélien « annonce publiquement ses projets de destruction, attaque des hôpitaux et des écoles, cache des milliers d’engins explosifs dans des équipements et les laisse exploser quelles que soient les pertes. Le monde entier voit ce qui se passe à Gaza et maintenant au Liban. »

Il faisait référence à une vague d’explosions de téléavertisseurs, de talkies-walkies et d’autres appareils au Liban à la mi-septembre, qui, selon les médias occidentaux, était le résultat d’une opération des services de renseignement israéliens ciblant le groupe armé Hezbollah. L’attaque a précédé le lancement d’une campagne aérienne et d’une opération terrestre au Liban par les Forces de défense israéliennes (FDI), au cours de laquelle au moins 1 645 personnes ont déjà été tuées, selon les autorités locales.

Les dernières données du ministère de la Santé de Gaza suggèrent qu'au moins 42 175 personnes ont été tuées et 98 336 autres blessées lors de la campagne militaire lancée par Israël dans l'enclave palestinienne en réponse à une attaque du Hamas le 7 octobre 2023.















Le rassemblement à Hambourg s’est déroulé au milieu d’une forte présence policière, avec un canon à eau en attente. Cependant, aucun incident n’a été signalé. Le tabloïd Bild a indiqué que la manifestation devait durer trois heures, mais la foule s’est dispersée au bout de 40 minutes seulement.

Muslim Interaktiv a fait la une des journaux après un rassemblement en avril au cours duquel ses partisans ont qualifié l’Allemagne « une dictature de valeurs » et a insisté sur le fait qu’un califat était le « solution » pour le pays. Les forces de l’ordre allemandes pensent que le groupe est affilié au Hizb ut-Tahrir (HuT), une organisation islamiste radicale internationale qui reste interdite en Allemagne en 2003 pour avoir encouragé la violence et le meurtre de Juifs.

Interrogé par Bild sur les raisons pour lesquelles un groupe comme Muslim Interaktiv avait obtenu l’autorisation de manifester à Hambourg, un porte-parole de la police a répondu : « La liberté de réunion… est la pierre angulaire de notre démocratie. » Le porte-parole a toutefois souligné qu’il était interdit aux participants de faire certaines choses, notamment de glorifier les attaques contre Israël, de brûler des drapeaux israéliens et d’appeler à un califat en Allemagne.