Un groupe intente une action en justice arguant que les caméras de circulation du Norfolk sont inconstitutionnelles

Deux résidents de Hampton Roads contestent un système de caméras de lecture de plaques d’immatriculation du Norfolk devant un tribunal fédéral, arguant que les caméras violent leurs droits constitutionnels.

Lee Schmidt, résident de Norfolk, et Crystal Arrington, résidente de Portsmouth, ont déposé une plainte devant un tribunal fédéral lundi à Norfolk. Les plaignants soutiennent que le système de caméras de sécurité Flock — des dizaines de radars urbains qui prend automatiquement des photos des plaques d’immatriculation et les télécharge dans une base de données en ligne – équivaut à une recherche et nécessite un mandat en vertu du quatrième amendement.

« Je n’aime pas que le gouvernement suive chacun de mes mouvements et me traite comme un suspect alors qu’il n’a aucune raison de croire que j’ai fait quelque chose de mal », a déclaré Lee, un vétéran de la marine de 42 ans, dans un communiqué de presse. .

Norfolk installé 172 caméras de lecture automatique des plaques d’immatriculation à la mi-2023. Les caméras prennent automatiquement des photos des plaques d’immatriculation et utilisent l’apprentissage automatique pour télécharger les détails du véhicule dans une base de données en ligne. Tout service de police disposant d’un abonnement Flock peut alors accéder à ces informations sans mandat de perquisition s’il est approuvé par la police de Norfolk.

« Le type de suivi qui aurait nécessité des jours d’efforts, plusieurs agents et des ressources importantes il y a à peine dix ans ne prend désormais que quelques clics de souris », indique le procès.

Le procès allègue que le suivi par les caméras Flock de Norfolk viole le Quatrième Amendement, qui protège contre les perquisitions et saisies déraisonnables.

Pendant 30 jours, le système peut suivre les mouvements d’une voiture. « Ce faisant, cela viole l’attente sociétale de longue date selon laquelle les mouvements et associations populaires sur une période prolongée ne concernent que leur affaire », indique le procès.

La plainte a été déposée par l’Institute for Justice, un cabinet d’avocats à but non lucratif spécialisé dans les affaires de libertés civiles. L’entreprise également a déposé une plainte pour droits civils plus tôt cette année au nom de deux propriétaires de food trucks de la côte Est, alléguant du harcèlement de la part d’un fonctionnaire de la ville. La poursuite cite la ville de Norfolk, le service de police de Norfolk et le chef de la police de Norfolk, Mark Talbot, comme défendeurs.

Police de Hampton Roads soutiennent que les caméras améliorent la sécurité publique. Les autorités du comté de l’île de Wight ont déclaré que les caméras avaient contribué à l’arrestation d’un suspect de meurtre, et la police de Portsmouth a déclaré à The Pilot qu’elle avait utilisé le système pour suivre et localiser une personne disparue.

Cependant, les caméras ne sont pas réglementées en Virginie et la police d’autres États les utilise à des fins autres que d’enquête. Les défenseurs de la vie privée ont également exprimé leurs inquiétudes concernant les caméras.

« Suivre chaque mouvement d’une personne peut vous révéler des détails incroyablement intimes à son sujet, comme l’endroit où elle travaille, avec qui elle fréquente, si elle est religieuse ou non, quels sont ses passe-temps et ses problèmes de santé », Institut pour la Justice a déclaré l’avocat principal Robert Frommer dans le communiqué de presse. « Ce type de surveillance intrusive et continue de la vie d’une personne n’est pas seulement effrayant, c’est inconstitutionnel. »

Plus tôt cette année, un juge de la Norfolk Circuit Court a statué que les images de la caméra Flock ne pouvaient pas être utilisées comme preuve dans une affaire judiciaire locale sans mandat de perquisition, citant les protections du quatrième amendement, selon un précédent rapport de Virginian-Pilot.

Dans le cadre de la poursuite fédérale, les plaignants cherchent à interdire à Norfolk d’exploiter le système de caméra, à supprimer toutes les données de la caméra Flock, à interdire à la police d’utiliser le système ou d’accéder aux données sans mandat et de payer les honoraires d’avocat et les frais juridiques.

Un porte-parole de Norfolk n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Plusieurs autres villes et comtés régionaux utilisent le système de caméras, notamment Chesapeake, Hampton, Newport News, Virginia Beach, Portsmouth, le comté de York, Poquoson, Suffolk, le comté de l’île de Wight et Franklin.

