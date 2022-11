Un groupe improbable se bouscule pour les salles de la Coupe du monde : l’élite de la FIFA

DOHA, Qatar – Les hôtels de luxe figuraient en bonne place dans le plan directeur du Qatar pour accueillir la Coupe du monde 2022, et depuis plus d’une décennie que le petit pays du Golfe a obtenu les droits d’hébergement du plus grand championnat de football masculin, les hébergements cinq étoiles ont augmenté aux côtés de la tours de grande hauteur de la ville à un rythme étonnant.

Cette frénésie n’a fait que s’intensifier cette année au milieu d’une course désespérée pour être prêt pour le début du tournoi dimanche. Mais lorsque les visiteurs ont commencé à arriver, il est devenu clair que le Qatar n’était pas tout à fait prêt pour au moins un groupe de ses invités les plus exigeants.

La semaine dernière, quelques jours seulement avant que les plus hauts dirigeants de la FIFA, l’instance dirigeante mondiale du football, ne se rendent à Doha pour des réunions avant une Coupe du monde de 12 ans, les responsables locaux ont annoncé la mauvaise nouvelle : le club cinq étoiles hôtel choisi pour abriter la direction de la FIFA – un groupe tristement célèbre pour son affection pour les avantages, son appétit sain pour les belles choses de la vie et ses salaires à six chiffres – ne serait pas prêt pour eux.