Un groupe humanitaire appelle Ottawa à éloigner ses alliés des armes à sous-munitions interdites

La branche canadienne d’une organisation humanitaire internationale appelle Ottawa à intensifier la pression sur ses alliés pour qu’ils mettent un terme à la distribution et à l’utilisation d’armes à sous-munitions.

Humanité et Inclusion (HI), un groupe humanitaire indépendant travaillant dans les zones de conflit à travers le monde, répond à un nouveau rapport d’une agence de surveillance qui indique que plus de personnes ont été tuées ou blessées par les armes interdites en 2022 que toute autre année depuis. le reporting a commencé en 2010.

L’évaluation annuelle par Moniteur d’armes à sous-munitionspublié mardi, indique que 1 172 personnes ont été tuées ou blessées par des bombes à fragmentation en 2022, la plupart en Ukraine.

Sept autres pays ont enregistré l’utilisation de ces armes : l’Azerbaïdjan, l’Irak, le Laos, le Liban, le Myanmar, la Syrie et le Yémen.

« Aucune situation ne justifie l’utilisation de telles armes », a déclaré Anne Delorme, directrice générale d’Humanité et Inclusion Canada.

« Le Canada a toujours été un chef de file mondial en matière d’interdiction ou de limitation de l’utilisation des armes explosives. La signature du Traité d’Ottawa interdisant les mines antipersonnel est un parfait exemple du leadership canadien. Nous espérons que notre gouvernement continuera à recourir à la diplomatie pour encourager le Les États-Unis et d’autres pays qui n’ont pas encore ratifié la convention doivent le faire. »

La publication du rapport intervient une semaine avant la Conférence des États parties à la Convention sur les armes à sous-munitions (Convention d’Oslo), qui se tiendra du 11 au 14 septembre à Genève, en Suisse.

Humanité et Inclusion Canada a déclaré que le gouvernement canadien a la responsabilité particulière de condamner l’utilisation de ces armes et de « demander des comptes aux pays responsables de leur utilisation ».

Armes à sous-munitions ont été interdits en vertu un traité ratifié il y a près de 13 ans. Au total, 123 États, dont le Canada, ont adhéré à la Convention sur les armes à sous-munitions.

Les États-Unis, la Russie et l’Ukraine n’ont pas signé le traité.

La décision américaine, plus tôt cet été, de fournir des bombes à fragmentation à l’Ukraine est devenue un sujet de débat lors du récent sommet de l’OTAN, où le Canada – un fervent partisan du traité interdisant ces munitions – s’est retrouvé dans la position délicate d’essayer de convaincre le président Volodymyr Zelenskyy de ne pas d’utiliser les armes.

Le premier ministre Justin Trudeau a publiquement franchi une limite ténue, refusant d’interpeller l’Ukraine, mais affirmant que le Canada « continuerait à défendre très fermement cette décision ». [cluster munitions] ne doit pas être utilisé. »

Le premier ministre Justin Trudeau rencontre le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy au sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie. (La Presse Canadienne/Adrian Wyld)

Selon plusieurs sources, Trudeau a conseillé en privé à Zelenskyy lors du sommet de la mi-juillet de ne pas utiliser de telles armes – qui sont largement condamnées pour la manière dont elles tuent et blessent des civils sans discernement.

L’Ukraine a promis que les munitions ne seraient utilisées que pour déloger des concentrations importantes de troupes russes des défenses préparées alors que ses forces lancent une contre-offensive dans les régions de l’est et du sud du pays. Des responsables américains auraient déclaré en juillet que les munitions étaient utilisées « efficacement ».

Les pays signataires du traité sont tenus de décourager l’utilisation d’armes à sous-munitions, qui dispersent de petites bombes sur de vastes zones après avoir été larguées depuis les airs ou tirées par l’artillerie.

Les pays signataires de la Convention sur les armes à sous-munitions sont tenus de lutter contre leur utilisation, pouvant aller « jusqu’à imposer des sanctions pénales pour prévenir et réprimer toute activité interdite » en vertu du traité.

Cela signifie que le Canada et ses alliés pourraient être obligés de sanctionner l’Ukraine pour décourager toute nouvelle utilisation d’armes à sous-munitions.

Le gouvernement canadien a fermement condamné l’utilisation de ces munitions par la Russie peu après le début de son invasion à grande échelle de l’Ukraine, le 24 février 2022.

Doaa al-Hassan, 10 ans, qui a perdu la main à cause d’une bombe à fragmentation en 2022, étudie dans un camp près de la ville d’Ain Sheeb, dans le nord de la province d’Idlib, en Syrie, le 18 juillet 2023. (Omar Albam/Associated Press)

Lors du sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a déclaré que la décision américaine de fournir des bombes à fragmentation n’affecterait pas l’aide canadienne à l’Ukraine.

Les néo-démocrates de l’opposition, quant à eux, insistent sur le fait que le Canada doit respecter ses responsabilités en vertu du traité.

« Nous soutenons l’Ukraine de toutes les manières possibles, mais pas avec des armes illégales et interdites », a déclaré en juillet la porte-parole du NPD en matière d’affaires étrangères, Heather McPherson, dans un article sur X, le site de médias sociaux anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Le Canada a l’obligation, en vertu de la Convention sur les armes à sous-munitions, de décourager activement leur utilisation. C’est le moment de le faire. »