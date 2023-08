Un groupe hôtelier irlandais constate une tendance durable en matière de voyages dans un contexte d’évolution des dépenses de consommation post-pandémique

La tendance post-pandémique selon laquelle les gens donnent la priorité aux voyages pourrait constituer un changement plus permanent dans les habitudes de dépenses des consommateurs, a déclaré mardi le directeur du plus grand groupe hôtelier irlandais, Dalata.

La société, qui exploite les marques Maldron et Clayton et gère également 19 hôtels au Royaume-Uni, a annoncé une hausse de 24 % sur un an de son bénéfice de base ajusté au premier semestre, à 111 millions de dollars, et a déclaré qu’elle ne voyait aucun signe de ralentissement de ses activités. demande résurgente de chambres.

« Certainement 2, 3, 4 ans avant le COVID, les personnes dans la vingtaine auraient donné la priorité aux voyages et aux expériences plutôt qu’à l’achat de choses. Cette tendance avait déjà commencé et semble maintenant s’être étendue à l’ensemble de la population », a déclaré le PDG Dermot Crowley à Reuters lors d’une conversation téléphonique. entretien.

« Il ne fait aucun doute qu’une grande partie de cela est liée à l’après-Covid, mais plus cela dure, plus vous pensez que cela pourrait en fait entraîner un changement dans les habitudes de voyage des gens. »

Crowley a déclaré qu’il semblait également y avoir un changement durable dans les réservations d’entreprise, où les voyageurs font moins de voyages mais restent plus longtemps et où les grandes multinationales irlandaises dépensent beaucoup moins en voyages d’affaires qu’avant le COVID.

Dalata a déclaré que son revenu par chambre disponible (RevPAR) à périmètre constant – une mesure clé de la performance d’un hôtel – devrait être supérieur de 5 % sur un an au cours des mois clés de juillet et août, suite à une Hausse de 23% au premier semestre.

Le groupe basé à Dublin a déclaré qu’il disposait de 750 millions d’euros à consacrer à l’ajout d’hôtels supplémentaires. Crowley a déclaré que Londres était sa principale cible, après y avoir ouvert deux hôtels depuis juin.