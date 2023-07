Un groupe espagnol de défense des droits des migrants rapporte que 951 personnes sont mortes en tentant d’atteindre l’Espagne par la mer au premier semestre 2023

Au moins 951 migrants sont morts en tentant de rejoindre l’Espagne par la mer au cours des six premiers mois de 2023, a déclaré jeudi un groupe espagnol de défense des droits des migrants.

Caminando Fronteras (Walking Borders) a déclaré que le total comprend 112 femmes et 49 enfants. L’organisation compile ses chiffres à partir des familles de migrants et des statistiques de secours.

Il a déclaré dans un rapport publié jeudi que les chiffres officiels espagnols montrent que moins de bateaux sont arrivés au cours des six premiers mois, mais que 13 personnes de plus sont mortes qu’au cours des six premiers mois de l’année dernière.

Selon le ministère espagnol de l’Intérieur, 12 192 personnes sont arrivées par bateau au cours des six premiers mois, soit 4 % de moins qu’à la même période l’an dernier.

Caminando Fronteras a reproché à des pays comme l’Espagne et le Maroc un manque de coordination et de ne pas avoir mené à temps les opérations de sauvetage.

UN LÉGISLATEUR ROYAUME-UNI FAIT FACE À UNE ÉJECTION PROBABLE APRÈS UN INCIDENT À TROUVER DANS UNE BOÎTE DE NUIT À LONDRES

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a donné l’exemple d’un incident survenu le 21 juin au cours duquel 24 personnes ont été secourues et deux corps ont été récupérés après qu’un bateau a coulé dans les eaux au large des côtes marocaines, mais 36 migrants ont disparu. Il a indiqué qu’un navire de sauvetage marocain n’est arrivé que 10 heures après l’envoi des premiers avertissements concernant le bateau.

Plus récemment, Caminando Fronteras et Alarm Phone, un autre groupe qui reçoit des appels de bateaux de migrants en détresse, ont rapporté que 55 migrants partis vers le 22 juin du sud du Maroc vers les îles Canaries espagnoles ont disparu lorsque leur bateau a coulé. Selon des militants, seuls quatre ont été secourus par les autorités marocaines.

Il n’a pas été possible d’obtenir des informations officielles sur l’incident du Maroc.

Le projet sur les migrants disparus de l’Organisation internationale pour les migrations a enregistré le naufrage sur la base des rapports des deux groupes, qu’il juge dignes de confiance et dont les récits sont souvent les seuls disponibles sur les naufrages.

Caminando Fronteras a déclaré que 2 390 migrants sont morts ou ont été portés disparus alors qu’ils tentaient d’atteindre l’Espagne en 2022.