Un groupe environnemental publie des conseils pour observer le saumon cette saison – Kelowna Capital News

Au plus fort de la saison de migration et de frai du saumon, qui attire souvent des centaines de milliers de spectateurs à travers la Colombie-Britannique, la Société de gestion de la rivière Alouette (ARMS) a publié une liste de conseils pour aider les gens à profiter de la majesté du poisson sans perturber ou nuire à la faune.

Avec plus de 6,8 millions de saumons rouges revenant sur le fleuve Fraser cette année, selon la Commission du saumon du Pacifique, il y aura un nombre important d’œufs de saumon le long des lits des cours d’eau. C’est pourquoi ARMS recommande aux spectateurs de rester à l’écart des cours d’eau lorsqu’ils regardent le saumon.

“Ecrasez les œufs et vous pourrez tuer la prochaine génération de poissons”, a déclaré ARMS dans un message sur Facebook.

Ils ont également fourni un conseil spécifiquement à tous ceux qui envisagent d’emmener leur chien avec eux lors d’observations de saumon.

“Tenez les chiens en laisse et hors de l’eau pendant la saison de frai.”

Cependant, ARMS recommande aux téléspectateurs de faire preuve de cette prudence, qu’ils aient ou non des animaux domestiques ou de jeunes enfants avec eux.

« Imaginez que pendant la migration, la rivière porte un panneau « Ne pas déranger ». Le saumon peut vous voir. Approchez-vous tranquillement et n’entrez pas dans la rivière et ne jetez pas de pierres ou de bâtons dans l’eau.

Malgré les inquiétudes initiales concernant les effets de la sécheresse sur la population de saumons, ARMS rapporte que le nombre de saumons s’améliore maintenant.

“Les saumons reviennent en nombre beaucoup plus élevé maintenant que nous avons eu un peu de pluie”, a déclaré Sophie Sparrow, responsable des communications et de l’engagement d’ARMS. «Les opérations de clôtures et de pièges à poissons d’Allco ont été pleines de saumons kéta et coho, et nous avons même vu un certain nombre de Chinook revenir également, ce qui a été fantastique à voir. Les reproducteurs adultes qui reviennent semblent tous être en bonne forme physique.

Les emplacements populaires en Colombie-Britannique pour observer la migration et le frai du saumon comprennent :

• Parc provincial Goldstream, Victoria

• Parc provincial Stamp River, Port Alberni

• Écloserie de la rivière Quinsam, Campbell River

• Écloserie de la rivière Capilano, North Vancouver

• Écloserie Seymour, Vancouver Nord

• Nelson Creek, Vancouver Ouest

• Écloserie Little Campbell, Surrey

• Écloserie Tynehead, Surrey

• Ruisseau Chantrell, Surrey

• Écloserie Hoy Creek, Coquitlam

• Canal latéral Oxbow, Coquitlam

• Parc Hockaday, Coquitlam

• Réserve naturelle de Hyde Creek, Port Coquitlam

• Écloserie Bell Irving, Maple Ridge

• Parc Allco, Maple Ridge

• Écloserie de la rivière Chilliwack, Chilliwack

• Pisciculture communautaire de la Première Nation Sq’ewqéyl, Chilliwack

• Écloserie de Tenderfoot Creek, Brackendale

• Inlet Park et écloserie de Noons Creek, Port Moody

• Parc Garry Point, Richmond

• Parc du port de Ladner, Delta

• Quai Westminster, New Westminster

• Chenal de frai Mamquam, Squamish

• Ruisseau Yorkson, canton de Langley

• Parc Williams, Langley

• Ruisseau Stoney, Burnaby

