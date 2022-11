Un groupe environnemental poursuit le gouvernement fédéral en justice concernant l’habitat du pluvier siffleur

Les défenseurs de l’environnement poursuivent le gouvernement fédéral en justice au sujet de nouvelles règles visant à protéger l’habitat d’une espèce d’oiseau de rivage en voie de disparition connue sous le nom de pluvier siffleur.

Ecojustice Canada, représentant la Fédération des naturalistes de la Nouvelle-Écosse et l’East Coast Environmental Law Association, a intenté une action en justice le 31 octobre pour obtenir une révision judiciaire d’une stratégie de protection de l’habitat élaborée par le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault.

La poursuite soutient qu’Ottawa a déjà déposé un programme de rétablissement pour protéger le pluvier, qu’il décrit comme étant conforme à la Loi sur les espèces en péril fédérale. Selon la déclaration, cette stratégie a identifié 212 plages entières à travers le Canada atlantique et le Québec comme habitat essentiel pour les petits oiseaux de couleur sable.

Mais une stratégie modifiée publiée en septembre modifie la façon dont l’habitat essentiel est identifié, selon la poursuite.

«Le ministre a adopté une approche de« boîte englobante »pour l’identification de l’habitat essentiel qui ne décrit pas clairement l’emplacement ou les limites de l’habitat essentiel du pluvier», indique le communiqué. “Au lieu de cela, le programme de rétablissement modifié cartographie les emplacements contenant de l’habitat essentiel à l’aide de carrés de grille et identifie l’habitat essentiel, non pas comme l’intégralité de chaque carré, mais comme toutes les zones à l’intérieur de ces carrés qui possèdent certains “attributs biophysiques” vaguement décrits.

Environnement et Changement climatique Canada a déclaré dans un courriel qu’ils “travaillaient avec diligence sur une réponse” à une question sur la poursuite et “en train de consulter nos experts en la matière”.

L’avocate d’Ecojustice, Sarah MacDonald, a déclaré que la stratégie de rétablissement du pluvier de 2012 avait fait un “très bon travail” d’identification des habitats critiques et était “très claire” que des plages entières devaient être protégées. La stratégie a identifié les plages par leur nom et grâce aux coordonnées du système de positionnement global, a-t-elle déclaré.

Mais la version modifiée, a-t-elle soutenu, a apporté des modifications qui affaiblissent son efficacité.

“Au lieu de dire qu’une plage entière est un habitat essentiel, ce qu’ils font maintenant, c’est qu’ils définissent ce qu’ils appellent des carrés de grille, ces carrés d’un kilomètre par kilomètre qui couvrent ces plages”, a déclaré MacDonald.

“Cela laisse d’énormes sections de la plage vulnérables aux activités que nous savons nocives pour les pluviers et leur habitat, comme le développement résidentiel et la pollution et ce genre de choses.”

Le procès qualifie la décision du ministère de ni justifiée ni intelligible.

“Le programme de rétablissement modifié n’identifie pas l’habitat essentiel dans la plus grande mesure possible, ni avec un quelconque degré de précision géographique”, indique la déclaration. « De plus, la description de l’habitat essentiel dans le programme de rétablissement modifié est trop vague pour soutenir les devoirs du ministre de protéger l’habitat essentiel ou pour soutenir des protections juridiques exécutoires pour cet habitat. Cela mine la capacité de la LEP à fournir une protection significative.

Macdonald a déclaré que les groupes espéraient que le tribunal invaliderait certaines parties de la nouvelle stratégie de rétablissement et reviendrait à la version originale.

Les Pluviers siffleurs sont de minuscules oiseaux que l’on ne trouve qu’en Amérique du Nord avec deux sous-espèces – une qui se reproduit dans les Prairies canadiennes et une autre le long de la côte atlantique.

Ils ont été répertoriés comme étant en voie de disparition en vertu de la Loi sur les espèces en péril en 2003, selon le procès. Entre 2006 et 2016, la population canadienne de pluviers a encore diminué de 30 % pour s’établir à 174 couples reproducteurs.

Le procès fait valoir que les activités humaines telles que le logement et le développement urbain, la pollution due aux activités industrielles, l’exploitation minière et l’exploitation de carrières constituent des menaces sérieuses et continues pour l’habitat du pluvier.

Bob Bancroft, président de Nature Nova Scotia, affirme que les pluviers sont attirés par les perturbations d’origine naturelle sur les plages où ils vivent.

“Les pluviers aiment nicher dans les zones perturbées où ils ont des cailloux, du gravier et du sable”, a-t-il déclaré. “Un événement comme (récente tempête post-tropicale) Fiona se produit après la saison de reproduction, et au printemps prochain, en fonction de l’orientation de la plage particulière et de la quantité de celle-ci qui a été perturbée, ils choisiront l’une des zones qui a été perturbée. ”

MacDonald a accepté, notant que les habitats des pluviers changent avec les perturbations et disant que des plages entières devraient être protégées afin de permettre aux oiseaux de suivre en toute sécurité leurs instincts naturels de nidification.

“Cela n’a absolument aucun sens (d’avoir certains endroits protégés)”, a-t-elle déclaré. “Et donc nous espérons vraiment que ce procès aidera le gouvernement à voir cela.”

Hina Alam, La Presse canadienne

