L’avortement a été légalisé en Irlande du Nord en octobre 2019, renversant l’une des lois sur l’avortement les plus restrictives au monde, mais au cours des mois qui ont suivi, les femmes sollicitant la procédure ont dû faire face à un certain nombre d’obstacles.

Un groupe de défense des droits de l’homme d’Irlande du Nord engage une action en justice contre le gouvernement pour son incapacité à fournir l’accès à l’avortement, a annoncé lundi le groupe, une mesure qui met en évidence la lutte continue pour des avortements sûrs plus d’un an après la légalisation de la procédure dans la région. .

Le coronavirus ravageant la région, produisant le plus grand nombre de cas observés depuis le début de cette pandémie, l’accès est devenu encore plus limité. Les hôpitaux sont étiré, détourner les travailleurs de la santé essentiels ailleurs dans certains cas. Cette semaine, l’une des cinq fiducies qui supervise les hôpitaux de la région a fermé sa clinique d’avortement lorsqu’un professionnel de la santé a pris un congé de maladie. Une autre fiducie a fermé ses services d’avortement d’octobre au 4 janvier en raison d’un manque de ressources financières.

L’action en justice – une procédure de contrôle judiciaire déposée devant la Haute Cour d’Irlande du Nord – vise le secrétaire d’État, Brandon Lewis; l’exécutif d’Irlande du Nord; et le ministère de la Santé d’Irlande du Nord pour ne pas avoir commandé et financé les services d’avortement.

Les restrictions de voyage ont également exacerbé une situation déjà difficile, car de nombreuses femmes d’Irlande du Nord ont continué à se rendre en Angleterre pour subir la procédure. Mais le risque pour leur propre santé et les restrictions de voyage tout au long de l’année dernière ont rendu cela presque impossible, disent les groupes de défense des droits.

Le ministère de la Santé de la région n’a émis aucune directive sur la manière dont les services d’avortement devraient être fournis. Le département auparavant a publié une déclaration au Belfast Telegraph disant qu’il n’était pas nécessaire de commander des services d’avortement. Il a déclaré que d’autres décisions concernant la mise en service de services d’avortement proviendraient de l’exécutif et de l’Assemblée d’Irlande du Nord après une consultation publique. Mais l’exécutif de l’Irlande du Nord, le gouvernement décentralisé de la région, a reçu des demandes du département en avril et mai pour demander des avortements, et n’a pas encore suscité de débat.

Les critiques disent que l’inaction est une excuse pour retarder la mise en œuvre d’un programme solide sur une question qui reste controversée, certains des partis politiques au pouvoir plaçant toujours contre l’accès à l’avortement. Le bureau exécutif du ministère de la Santé et de l’Irlande du Nord n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Mais les législateurs du Parlement britannique ont exprimé leur inquiétude sur la question, avec le chef adjoint du Parti de l’Alliance, Stephen Farry, tweeter dimanche, «Il ne devrait pas revenir aux tribunaux de veiller à l’application de la loi. La loi sur l’avortement est désormais établie.

Alors que le reste du Royaume-Uni a cédé la place aux services de télémédecine pour les personnes cherchant à se faire avorter, l’Irlande du Nord ne l’a pas fait, bien que le ministre de la Santé se soit vu accorder des pouvoirs spécifiques pour autoriser la télémédecine si nécessaire, ce qu’il a refusé. Alliance for Choice, un groupe de défense des droits reproductifs d’Irlande du Nord et un critique virulent du manque de services, a exprimé son soutien à l’action judiciaire et a déclaré que le problème avait déjà atteint un point critique pour de nombreuses femmes et filles.

Emma Campbell, la coprésidente du groupe, a déclaré que pour la plupart des femmes qui recherchent un avortement précoce, le processus est une procédure simple consistant à prendre cinq pilules. Son groupe fournit des «doulas d’avortement» pour donner des conseils et un soutien par téléphone ou par message.

«Nous recevons beaucoup d’appels de personnes qui ne savent pas, qui sont contrariées, en colère et bouleversées», a déclaré Mme Campbell.