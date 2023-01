Un groupe écologiste libanais accusé d’être le bras armé du Hezbollah

Commentez cette histoire Commenter

KFAR TIBNIT, Liban – À la périphérie de ce village du sud du Liban, des travailleurs dans une camionnette stationnée dans une réserve naturelle portant le nom d’un combattant décédé du groupe militant du Hezbollah. Ils ont sorti deux gros plants d’eucalyptus du camion et les ont plantés. Les hommes appartiennent à Green Without Borders, une organisation non gouvernementale qui affirme avoir pour objectif de protéger les espaces verts du Liban et de planter des arbres.

Mais Israël, les Etats-Unis et certains au Liban accusent l’ONG d’être un bras du Hezbollah pour cacher ses activités militaires. Ils disent que l’organisation a mis en place des avant-postes pour le groupe militant le long de la frontière avec Israël. Le mois dernier, des habitants du village chrétien de Rmaych, dans le sud du pays, près de la frontière, ont déclaré avoir rencontré des hommes armés dans un avant-poste de l’organisation qui les empêchait d’accéder aux terres agricoles.

Vert sans frontières nie tout lien avec le Hezbollah, qui affirme également qu’il n’est pas lié au groupe environnemental.

“Nous ne sommes un bras pour personne”, a déclaré le chef de Green Without Borders, Zouher Nahli, à l’Associated Press. “En tant qu’association environnementale, nous travaillons pour tout le monde et nous ne sommes pas politisés.” Il s’est exprimé dans la réserve naturelle de Bassam Tabaja, du nom d’un combattant du Hezbollah tué en Syrie en 2014, où l’ONG a planté des centaines d’arbres.

Il a déclaré que le financement de l’organisation provenait des ministères de l’environnement et de l’agriculture ainsi que de riches Libanais soucieux de l’environnement et des municipalités, principalement dans l’est de la vallée de la Bekaa et le sud du Liban. Il a dit qu’il est un employé du ministère de l’Agriculture.

Depuis qu’il a commencé ses opérations en 2009, le groupe a aidé à planter environ 2 millions d’arbres, a déclaré Nahli.

Israël et le Hezbollah sont des ennemis jurés et ont mené plusieurs guerres au cours des dernières décennies, dont la dernière s’est terminée en août 2006. Le conflit de 34 jours a tué 1 200 personnes au Liban, pour la plupart des civils, et 160 Israéliens, pour la plupart des soldats.

La résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui a mis fin à cette guerre a déclaré que la zone frontalière devrait être exempte de « tout personnel armé, tout bien et toute arme », autres que ceux du gouvernement et des soldats de la paix de l’ONU. Après la guerre, des milliers de soldats libanais ont été déployés dans la zone frontalière et la force de maintien de la paix de l’ONU, connue sous le nom de FINUL, qui y est présente depuis 1978, a été renforcée.

Dans un rapport de novembre, la FINUL a déclaré que des conteneurs d’expédition et des bâtiments préfabriqués, dont certains portaient des marques visibles de Vert sans frontières, avaient été installés sur 16 sites le long de la frontière. Dans plusieurs cas, les patrouilles de la FINUL ont été empêchées de s’approcher des lieux, a-t-il ajouté.

L’armée israélienne affirme que les avant-postes de Green Without Borders à la frontière sont utilisés par le Hezbollah pour recueillir des informations.

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité en septembre, l’ambassadeur adjoint des États-Unis à l’ONU, Richard Mills, a déclaré que la prolifération des avant-postes du groupe le long de la frontière entrave l’accès à la FINUL et « exacerbe les tensions dans la région, démontrant une fois de plus que ce soi-disant groupe environnemental agit au nom du Hezbollah.

Lors de la réunion, le conseil a approuvé à l’unanimité une résolution condamnant fermement le harcèlement, l’intimidation, les attaques et les restrictions à l’encontre de la FINUL.

Le mois dernier, un casque bleu irlandais de l’ONU a été tué et plusieurs autres ont été blessés lorsque des assaillants ont ouvert le feu sur un convoi de la FINUL dans le sud du Liban. Le Hezbollah a nié tout lien avec l’attaque.

Nahli a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun conteneur ou bâtiment d’expédition mis en place par son organisation. “Tout ce que nous faisons le long de la frontière, c’est protéger les forêts et toutes les revendications sont illogiques et sans fondement”, a-t-il déclaré.

Les habitants des villages chiites frontaliers qui soutiennent le Hezbollah louent l’organisation. C’est « faire du bien à l’environnement et planter des arbres le long de la frontière. Nous sommes très satisfaits de leur travail », a déclaré Salah Rammal, propriétaire d’un magasin dans le village frontalier d’Odaisseh.

Cependant, les habitants du village chrétien de Rmaych se plaignent depuis des années d’un poste mis en place par Vert sans frontières sur des terres agricoles appartenant à des familles villageoises d’une vallée voisine. Ils disent que l’organisation n’y a pas planté d’arbres et a en fait abattu des arbres et coupé un chemin de terre de 1,5 kilomètre (1 mile) sur leur terrain.

« C’est une couverture pour que le Hezbollah ait des positions. Nous n’avons aucun problème avec le Hezbollah, mais il devrait être en dehors de nos terres », a déclaré Bassam al-Haj, un enseignant Rmaych.

En décembre, al-Haj et d’autres habitants se sont rendus à l’avant-poste et y ont affronté les hommes. Al-Haj a déclaré que certains des hommes présents sur le site étaient masqués et armés, et que l’avant-poste comprenait plusieurs pièces, une tente et une clôture qui bloquait les terres agricoles du village.

Les habitants et les hommes se sont disputés, a-t-il dit. Un habitant qui filmait la rencontre s’est fait dire par l’un des hommes : « Nous allons vous écraser si vous ne supprimez pas les photos que vous avez prises », a déclaré al-Haj.

Quelques jours après la confrontation, un responsable du Hezbollah et des membres de l’organisation se sont rendus dans le village et ont rencontré les habitants au bureau du maire, a déclaré le père Najib al-Ameel, un prêtre de Rmaych qui a assisté aux pourparlers.

Le maire et les habitants ont demandé que le message soit supprimé, a-t-il déclaré. Al-Ameel a déclaré avoir dit au responsable du Hezbollah : “Nous n’accepterons personne d’autre que l’armée libanaise pour nous protéger”. Quelques jours plus tard, Vert Sans Frontières a supprimé le poste et les habitants peuvent désormais accéder librement à leur terrain, a-t-il déclaré.

Nahli a déclaré que les médias avaient exagéré l’incident de Rmaych et refusé de discuter des détails. Dans le passé, le Hezbollah a imputé les frictions à Rmaych aux membres du parti des Forces libanaises chrétiennes, qui compte parmi les critiques les plus virulents du Hezbollah.

Lorsqu’on lui a demandé si les Casques bleus pouvaient visiter les sites de l’organisation, le porte-parole de la FINUL, Andrea Tenenti, a déclaré : « Nous avions bien sûr la possibilité de surveiller l’ensemble de la zone d’opérations ainsi que les zones et les lieux où opérait Vert Sans Frontières.

Il a déclaré qu’il n’y avait pas eu “de violation de 1701”, la résolution du Conseil de sécurité qui a mis fin à la guerre de 2006.

Nahli a fait valoir que le travail de Green Without Border était absolument nécessaire. Au cours des dernières décennies, le Liban a connu l’un des pires taux de déforestation au monde, qui, selon lui, s’est accéléré depuis l’effondrement de l’économie, à partir de fin 2019, alors que les pauvres coupaient des arbres pour utiliser le bois pour se chauffer. La zone forestière est passée de 25% du territoire du pays à seulement environ 3% maintenant, a-t-il déclaré.