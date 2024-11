Un groupe du New Jersey remporte un prix d’excellence pour la création de la première fiducie foncière autochtone

BOONTON — La création de la première fiducie foncière autochtone du New Jersey à Mahwah a propulsé le Land Conservancy of New Jersey au prix d’excellence 2024 du National Land Trust.

Le prix Land Trust Alliance a été décerné en septembre lors de la Conférence nationale sur la conservation des terres à Providence, Rhode Island.

« Le Land Conservancy of New Jersey a été un leader, conservant près de 30 000 acres de terres agricoles, de sentiers et de corridors fauniques, tout en connectant et en éduquant les gens sur les paysages naturels et les diverses communautés qui les entourent », a déclaré Jennifer Miller Herzog, présidente par intérim. et PDG de la Land Trust Alliance.

« Nous sommes honorés de voir notre dévouement à la préservation et à la restauration des forêts, des fermes et des terres tribales en péril reconnu par le National Land Trust Excellence Award 2024 », a déclaré David Epstein, président de The Land Conservancy of New Jersey.

Le Land Conservancy of NJ a organisé un effort de 10 ans pour acquérir et préserver le site de 54 acres autour de la montagne sacrée Split Rock des Indiens Ramapough, à la frontière de Mahwah, la première fiducie foncière autochtone du New Jersey.

Le Conservancy, basé à Boonton, a achevé son 500e projet d’acquisition de terres en 2023, y compris l’achat et le défrichement pour 500 000 $ de la montagne sacrée Split Rock Mountain, ou Tahetaweew, de 54 acres des Indiens Ramapough, à cheval sur Hillburn et Ramapo, New York, à la frontière Mahwah à Bergen. Comté. La propriété du district d’égouts du comté de Rockland a été achetée et donnée à la Ramapo Munsee Land Alliance en mars 2023.

Le chef Dwaine Perry de la nation Ramapo Munsee n’a pas pu être contacté pour commenter.

Le Conservancy aide les municipalités du New Jersey à protéger les ressources naturelles et finance la création de parcs et la préservation des terres agricoles. Au cours des cinq dernières années, les efforts de Conservancy dans le nord de Jersey ont inclus :

Gros plan du Prix d’excellence du National Land Trust 2024.

Comté de Bergen

Mahwah : Achat finalisé de Split Rock Mountain pour Ramapo Munseee Land Alliance ;

Oakland : A aidé la municipalité à acquérir 12 maisons sujettes aux inondations sur quatre ans pour les utiliser comme stockage naturel des inondations, parcs et espaces ouverts ;

Comté de Bergen : A aidé à préserver les 12 dernières fermes restantes pour l’inventaire des loisirs et des espaces ouverts du comté.

Réserve de montagne Ramapo : 104 acres préservés à côté de la réserve de montagne Ramapo du comté de Bergen.

PRÉSERVATION DU BROOK OUEST Les écologistes achètent 170 acres le long de West Brook à West Milford pour la randonnée et la préservation

Comté de Passaic

Paterson/Passaic : Programme d’éducation en plein air avec les Clubs Garçons et Filles ;

Milford-Ouest : La réserve Nancy Conger West Brook de 241 acres a été ouverte, y compris un projet de restauration de cours d’eau.

Le personnel du Land Conservancy of New Jersey célèbre la réception du prix d’excellence 2024 du Nanional Land Trust.

Comté de Morris

Canton de Mont Olive : Restauration de la réserve South Branch, maintenant 405 acres, comprenant un jardin communautaire, des fermes City Green, des prairies pour pollinisateurs, un abri pour oiseaux et une aire de pique-nique.

Boonton : Wild Acres La préservation de 40 acres du domaine Fred et Myrtle Hierwarter sert désormais de siège de la conservation.

Hanovre : Acheté 74 acres qui devraient faire partie de l’agrandissement de la route 24, qui devrait maintenant devenir un sentier de randonnée.

FERME DE MURLAN « Belle » ferme Murlan à Frelinghuysen, l’ensemble de 224 acres, préservé en permanence

Comté d’Essex

Newark : Pequannock Watershed Preserve, 371 acres entourés par le bassin versant Newark-Pequannock ;

Essex Ouest : Hatfield Swamp Preserve, 176 acres à 6 miles au nord-est de Newark.

Livingston : Le parc Strahman Hill et la ferme équestre Licari Evergreen, totalisant 18 acres, ont été achetés pour devenir des parcs municipaux ;

Vérone : A aidé la municipalité à acquérir les plus grandes propriétés privées restantes, totalisant 22 acres.

Comté de Sussex

Newton: Plan départemental de préservation des terres agricoles.

Vernon: Acquisition et transfert de 129 acres de forêt adjacente au parc d’État de Wawayanda au service des parcs nationaux pour qu’ils soient gérés dans le cadre du sentier panoramique national des Appalaches.

Cet article a été initialement publié sur NorthJersey.com : Land Sonservancy of NJ remporte un prix pour la création d’une fiducie foncière autochtone