Un groupe de législateurs a averti le président américain Joe Biden que le gouvernement afghan ne peut pas garantir la sécurité des habitants qui ont aidé les troupes américaines, appelant à une évacuation à grande échelle.

« Nous devons évacuer nos amis et alliés afghans immédiatement », les législateurs ont déclaré à Biden dans une lettre dirigée par Seth Moulton, un démocrate du Massachusetts.

Ce serait un échec moral de transférer la responsabilité de protéger nos partenaires afghans sur les épaules du gouvernement afghan.

Les forces américaines dépendent fortement de l’aide de traducteurs, d’interprètes et d’autres locaux afghans depuis qu’elles ont envahi le pays au lendemain des attentats du 11 septembre. Biden a déclaré que le Pentagone retirerait les 2 500 militaires restants d’Afghanistan d’ici le 11 septembre – près de deux décennies après l’invasion.

Les législateurs ont critiqué le gouvernement pour le manque de « un concret et réalisable » plan de protection de ses alliés afghans, sonnant l’alarme au sujet d’un « croissance » retard dans le traitement des demandes de visa en provenance d’Afghanistan.

« Le courant [visa] le processus ne fonctionnera pas. Cela prend en moyenne plus de 800 jours et nous prévoyons de nous retirer dans moins de 100 jours », ont-ils écrit, ajoutant que plus de 18 000 candidats doivent obtenir des visas américains avant le départ des troupes.

Les membres du Congrès ont noté comment les États-Unis ont évacué environ 130 000 réfugiés du Sud-Vietnam en 1975 lorsque les forces communistes ont pris Saigon, et des milliers de Kurdes lors d’un conflit en Irak au milieu des années 1990. « Nous avons l’expérience de ce type d’évacuation en temps de crise, et l’environnement actuel en Afghanistan mérite clairement une telle action », a-t-il ajouté. ils se disputèrent.





Un groupe de 16 législateurs a créé en avril un groupe de travail bipartite « Honorer nos promesses », visant à assurer la sécurité des Afghans qui ont aidé les troupes américaines. Cette mesure a été prise alors que l’on craignait de plus en plus que le retrait brutal des forces américaines ne conduise à davantage de chaos en Afghanistan.

L’ancien ambassadeur américain en Afghanistan, Ronald Neumann, a averti dans un éditorial publié samedi dans le Washington Post que « mauvaise manipulation » du retrait mettra en danger les alliés américains sur le terrain. Il a ajouté que l’armée afghane ne pourrait pas fonctionner correctement sans l’aide d’entrepreneurs américains.

L’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton a déclaré à CNN que le départ des troupes américaines pourrait conduire à un « effondrement potentiel du gouvernement afghan et prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans ».

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a effectué une visite surprise en Afghanistan en mars, au cours de laquelle il a déclaré aux journalistes que Washington espérait voir « une fin responsable » à la guerre dans le pays.

Biden, quant à lui, a fait valoir que les États-Unis doivent mettre fin à leur « guerre éternelle » en Afghanistan, d’autant plus que le cerveau derrière les attentats du 11 septembre, Oussama Ben Laden, a été tué en 2011. « Nous sommes restés en Afghanistan pendant une décennie depuis. Depuis lors, nos raisons de rester en Afghanistan sont devenues de plus en plus floues », a déclaré le président en avril.





