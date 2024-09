Un groupe du centre de l’Alberta s’appelle Gravesite Guardians

Les trois plus jeunes enfants sont morts à un jour d’intervalle en 1906, tandis que l’aîné est décédé cinq mois plus tard en 1907.

Un cimetière vieux de 118 ans près de Crossfield a été restauré grâce à l’aide d’un groupe de locaux qui se font appeler les Gravesite Guardians. Le cimetière historique situé au nord de la ville est le lieu de sépulture de quatre enfants âgés de cinq mois à 11 ans, tous enterrés à seulement six mois d’intervalle.

Jessica Turner, une habitante de Crossfield, a raconté comment elle passait souvent devant ce site envahi par la végétation en se demandant ce que c’était. Après avoir publié un article sur le site dans un groupe Facebook, elle a appris qu’il s’agissait du lieu de sépulture de Wellington, Vera, Leslie et Fletcher Reid.

Après avoir fait des recherches sur la famille, ils ont appris beaucoup de choses sur les quatre enfants enterrés là. Les trois plus jeunes enfants sont morts à un jour d’intervalle en 1906, tandis que l’aîné est décédé cinq mois plus tard en 1907.

« Quand je l’ai vu en personne, j’ai eu le cœur brisé parce qu’il y avait ces quatre jeunes enfants enterrés ici et l’arbre était tellement envahi par la végétation que les branches touchaient le sol jusqu’au portail qui se trouve à l’avant », a déclaré Turner. « L’herbe était tellement envahie et haute que la clôture était en train de s’effondrer. Il y avait une berme en bois à l’arrière qui s’était complètement effondrée. »

Rapidement, une conversation en ligne a stimulé la participation de la communauté à la restauration du site funéraire. Avec la permission du propriétaire du terrain, un groupe de résidents locaux est venu couper des branches de l’arbre et a nettoyé le sol autour du site. Un autre membre de la communauté a réparé le mur en bois et a fait quelques soudures.

Les membres ont nivelé le sol et nettoyé les pierres tombales avant qu’une pépinière locale ne fasse don de paillis pour entourer le site. Certains membres ont récemment ajouté un banc et ils prévoient toujours de repeindre la clôture et d’ajouter des pierres autour de la pierre tombale.

« J’espère que le comté de Rocky View nous donnera une plaque commémorative simplement parce que c’est, je suppose, un site funéraire historique car il a plus de 100 ans », a déclaré Turner.

Une histoire tragique

L’une des membres du groupe, April Walters, a effectué ses recherches en ligne et a découvert non seulement les certificats de décès et l’histoire de la famille, mais aussi des liens avec certains membres encore vivants de la famille Reid. Elle a déclaré que sa propre famille vivait dans la région en 1911 et qu’ils se connaissaient peut-être.

Un journal écrit par un frère ou une sœur des enfants enterrés raconte l’automne 1906, lorsque la diphtérie a frappé, emportant les trois plus jeunes. Les certificats de décès de l’Alberta indiquent que la cause du décès du garçon de cinq mois, Fletcher, était la diphtérie et la bronchite, tandis que le garçon de trois ans, Leslie, et la fille de cinq ans, Vera, sont morts de diphtérie et d’insuffisance cardiaque. Le garçon le plus âgé, Wellington, est mort de rhumatismes et d’insuffisance cardiaque à l’âge de 11 ans et 7 mois.

« … les quelques épinettes près de la voie ferrée et de la route marquent les tombes des quatre personnes décédées à l’automne 1906 et au printemps 1907, car le village de Crossfield n’avait pas de cimetière à cette époque », peut-on lire dans le journal. La famille a ensuite déménagé en Colombie-Britannique, où Walters a trouvé l’un des membres directs de la famille encore vivant aujourd’hui. Ce membre de la famille a remercié le groupe pour son travail visant à honorer les membres de sa famille dont elle venait d’apprendre l’existence.

Bien qu’il s’agisse du premier projet de nettoyage de tombe pour les gardiens des tombes de Crossfield, Turner et Walters ont déclaré qu’ils étaient ouverts à la réalisation d’autres projets.

« Ce fut une expérience formidable », a déclaré Turner. « Je suis un passionné d’histoire et j’aime pouvoir donner de mon temps et je sais que d’autres membres du groupe le font aussi. »

Elle a déclaré que ces quatre enfants méritent d’être commémorés et espère que le nettoyage de la tombe y contribuera un peu.

Comme Crossfield se trouve le long du sentier Calgary-Edmonton, elle a ajouté qu’il pourrait y avoir d’autres tombes dans la région avant qu’un cimetière ne soit établi. Si quelqu’un a un lieu de sépulture sur sa propriété, Turner a déclaré que le groupe serait ravi d’aider à le rétablir.

Walters a ajouté qu’il y avait autrefois une zone de rassemblement où quelques personnes sont également enterrées le long de la route entre Calgary et Edmonton. Elle est également à la recherche d’une carte indiquant les lieux de sépulture sur les propriétés des gens, dont certains pourraient même ne pas être connus des propriétaires fonciers.