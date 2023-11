Un groupe d’orques a coulé un yacht dans le détroit de Gibraltar

Un couple d’orques nage au large de la côte ouest de l’île de Vancouver en 2018. Brian Gisborne/AP

Pendant 45 minutes, l’équipage du Grazie Mamma a eu l’impression d’être attaqué par le bas. Un groupe d’orques s’était concentré sur le gouvernail du yacht alors qu’il traversait le détroit de Gibraltar la semaine dernière et l’avait percuté à plusieurs reprises, “provoquant des dégâts et des fuites importants”, selon la société qui exploitait le bateau.

Les sauveteurs ont pu sauver l’équipage et le ramener sain et sauf au port de Tanger-Med, sur la côte marocaine. Mais leur bateau a sombré dans la mer.

“Ce yacht était pour nous tous la chose la plus merveilleuse en matière de navigation maritime”, lit-on dans un communiqué publié sur Facebook par Mille Morskie, la société de tourisme basée à Varsovie qui exploitait le bateau. “De très bons souvenirs seront transférés à Grazie Mamma II. L’amour de la mer l’emporte toujours et les amitiés restent avec nous.”

La société a déclaré qu’elle s’efforçait de garantir que ses prochains voyages aux îles Canaries se déroulent sans accroc.

L’incident de la semaine dernière était le dernier d’une série d'”attaques” récentes d’orques dans les eaux séparant le sud de l’Europe de l’Afrique du Nord – des rencontres qui ont laissé les chercheurs perplexes.

Depuis 2020, il y a eu environ 500 rencontres entre orques et bateaux, Alfredo López Fernández, coauteur d’un ouvrage sur Etude 2022 dans la revue Science des mammifères marins, dit à NPR plus tôt cette année. Au moins trois bateaux ont coulé, bien qu’il n’y ait aucune trace d’une orque tuant un humain dans la nature.

Les scientifiques tentent d’identifier la cause de ce comportement.

Une théorie parmi les chercheurs est qu’ils ne font que jouer. D’autres chercheurs affirment qu’il se pourrait que les baleines aiment la sensation du gouvernail.

“Ce que nous pensons, c’est qu’ils demandent à avoir l’hélice en face”, a déclaré Renaud de Stephanis, président et coordinateur du CIRCE Conservación Information and Research en Espagne, en Espagne. une interview avec NPR l’année dernière. Lorsqu’ils rencontrent un voilier dont le moteur n’est pas allumé, “ils sont un peu frustrés et c’est pour cela qu’ils cassent le gouvernail”, a déclaré de Stephanis.

Une autre théorie est que ce comportement pourrait être une sorte d’acte de vengeance dû à peut-être traumatisantrencontres antérieures avec des bateaux de pêche.

“Je pense vraiment que les orques sont capables d’émotions complexes comme la vengeance”, a déclaré Monika Wieland Shields, directrice du Institut du comportement des orques a déclaré précédemment à NPR. Shields a déclaré qu’elle ne pensait pas que “nous puissions complètement l’exclure”, même si elle n’était pas elle-même entièrement convaincue.

Deborah Giles, directrice scientifique et de recherche du groupe de conservation Wild Orca, affirme que des groupes dans d’autres régions, comme près de l’État de Washington, ont été ciblés par les humains, mais n’ont pas montré de tendance à écraser les bateaux.

Ce qui explique pourquoi les chercheurs affirment qu’il est difficile de tirer des conclusions à partir des interactions documentées jusqu’à présent. Dans une lettre ouverte Dans un article publié cet été, 30 scientifiques ont mis en garde contre « la projection de récits sur ces animaux », écrivant qu’« en l’absence de preuves supplémentaires, les gens ne devraient pas présumer qu’ils comprennent les motivations des animaux ».

