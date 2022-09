IRONWOOD FOREST NATIONAL MONUMENT, Arizona (AP) – Après avoir enfilé des protège-serpents à hauteur de genou et incliné la tête pour invoquer la protection de Dieu, Óscar Andrade est parti dans un désert isolé à l’aube d’un dimanche récent à la recherche d’un migrant hondurien. Sa famille a déclaré qu’il avait disparu fin juillet “entre les deux collines où se trouvent les sacs à dos”.

Le pasteur pentecôtiste basé à Tucson a fait du brousse pendant trois heures dans une chaleur qui a dépassé 100 degrés (38 degrés Celsius), contournant un puma, deux serpents à sonnette et au moins un scorpion avant de faire une courte pause pour appeler la tante d’un autre homme disparu. Andrade croyait avoir trouvé le crâne du jeune homme la veille.

“Beaucoup de force, ma chère sœur”, lui dit Andrade, tandis qu’elle répétait avec incrédulité que le “guide” lui avait assuré qu’il avait laissé le jeune homme blessé aux pieds mais vivant. « Parfois, nous ne comprenons pas, mais il y a une raison pour laquelle Dieu a permis cela. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes là.

Lors de la quatrième recherche de cet homme de 25 ans de l’État mexicain de Guerrero, le pasteur et son groupe de sauvetage et de récupération Capellanes del Desierto (aumôniers du désert) avaient trouvé sa carte d’identité dans un portefeuille à 40 pieds (12 mètres) de un crâne et d’autres os, nettoyés par des animaux et le soleil implacable de la réserve Tohono O’odham.

Depuis mars, Andrade a reçu plus de 400 appels de familles au Mexique et en Amérique centrale dont les proches – malades, blessés ou épuisés – ont été abandonnés par des passeurs dans les régions frontalières.

Les experts médico-légaux estiment que 80% des corps dans le désert ne sont jamais retrouvés, identifiés ou récupérés. Mais ceux qui le sont, ajoutés aux pertes massives comme 53 migrants piégés dans une caravane abandonnée à San Antonio, au Texas, en juin et neuf migrants emportés dans le Rio Grande ce mois-ci, indiquent l’une des saisons les plus meurtrières jamais enregistrées sur le toujours dangereux frontière sud-ouest.

Les économies fragiles frappées par la pandémie en Amérique latine, les réseaux de trafic impitoyables qui contrôlent pratiquement tous les passages illégaux et les politiques d’asile américaines changeantes qui affectent les migrants de nationalité et de statut familial différents de manière radicalement différente contribuent tous au bilan – tout comme la chaleur extrême du Sud-Ouest .

Andrade, son groupe et un journaliste de l’Associated Press les accompagnant parmi les imposants cactus saguaro ont rapidement découvert des preuves de détresse sur cette route de contrebande populaire – des sacs à dos abandonnés, encore pleins de vêtements, de pièces de monnaie et même de déodorant, et des cruches d’eau à moitié pleines, plusieurs jours ‘ à pied des villes les plus proches.

“Être dans le désert est plus difficile que d’être dans une église”, a déclaré le pasteur de 44 ans et père de trois adolescents, qui se joignent parfois à lui et à sa femme, Lupita, dans ces missions. “Notre engagement est d’abord avec Dieu, et avec les familles.”

Le groupe n’a pas retrouvé le Hondurien de 45 ans disparu, mais a prévu de chercher à nouveau; il faut généralement plusieurs voyages pour localiser les restes dans ce désert.

C’est l’un des couloirs les plus meurtriers, selon des groupes d’aide et la US Border Patrol, pour les migrants qui, craignant d’être rejetés en vertu d’une disposition pandémique appelée Titre 42, tentent d’échapper aux autorités au lieu de se rendre juste après avoir traversé ou demander une protection légalement.

Depuis des camps de rassemblement gardés par des éclaireurs du cartel dans des zones où la frontière n’a pas de barrières ni de barrières, les migrants – généralement des hommes du Mexique et d’Amérique centrale – marchent vers le nord pendant plus d’une semaine. Ils doivent traverser des dizaines de kilomètres de montagnes désertiques et de lavages à sec avant d’atteindre les principales autoroutes où les véhicules des passeurs les emmèneront vers des destinations à travers les États-Unis.

“Une fois, une personne m’a dit:” Comment puis-je croire, regardez où est mon frère, qui a toujours loué et adoré “, se souvient Andrade lors de la récente recherche. “Pour Dieu, il n’y a pas d’erreurs. Oui, il y a des choses douloureuses, comme le jeune homme d’hier, qui est mort à cause d’ampoules.

La foi motive souvent les organisations bénévoles qui fournissent de l’aide le long de la frontière. Les Capellane, qui recherchent les disparus au moins une fois par semaine dans ce désert accidenté, prient avec les familles en deuil tout en partageant des mises à jour et des nouvelles sombres.

Être un ministère chrétien rassure également les familles, dont beaucoup sont visées par de fausses demandes de rançon après s’être tournées vers les réseaux sociaux à la recherche de leur proche disparu. La tante du jeune homme de Guerrero, qui a demandé à l’AP de ne pas utiliser leurs noms car ses parents n’ont pas encore été informés de la découverte d’Andrade, a déclaré qu’elle avait été ciblée à plusieurs reprises.

Apporter le réconfort de la parole de Dieu est ce qui a motivé Elda Hawkins à être l’une des premières volontaires à rejoindre le groupe d’Andrade, a-t-elle déclaré lors d’une récente réunion de l’église. Une douzaine de membres se sont réunis dans une petite église de Tucson pour prier pour le jeune homme, recevoir des certificats de RCR et discuter d’une collecte de fonds.

“Nous pouvons être une lumière d’espoir, pour ceux qui sont sur le point de mourir ou pour leurs familles”, a déclaré Hawkins.

Le groupe d’Andrade ne facture pas les familles pour les recherches, bien que certains contribuent au coût de l’essence pour son camion transportant le groupe sur des chemins de terre accidentés jusqu’à l’endroit où ils sont partis à pied. Il travaille également en étroite collaboration avec les forces de l’ordre, informant la patrouille frontalière de chaque recherche, puis les autorités locales si elle trouve des restes humains, comme il l’a fait près de 50 fois.

Même alors, le corps du migrant a encore un long voyage de retour. Il faut du temps aux autorités pour récupérer les restes, qui sont ensuite soumis à une analyse médico-légale pour déterminer la cause du décès. Souvent, ce n’est jamais établi; dans d’autres cas, la cause est répertoriée comme “environnementale”, en particulier le coup de chaleur et la déshydratation, a déclaré le Dr Greg Hess, médecin légiste en chef du comté de Pima.

Son bureau, qui couvre également les décès de migrants dans deux comtés frontaliers adjacents du sud de l’Arizona, a reçu 30 corps de migrants retrouvés rien qu’en juillet, dont environ la moitié sont morts depuis moins de trois semaines, a déclaré Mike Kreyche de Humane Borders, un groupe d’aide qui cartographie les décès aux frontières.

Cela met 2022 sur la bonne voie pour correspondre aux deux dernières années, lorsque les cas ont presque doublé les autres années au cours de la dernière décennie enregistrées par le bureau. Le long de toute la frontière américano-mexicaine, depuis l’automne dernier, les agents des douanes et de la protection des frontières ont arrêté des migrants pour avoir franchi illégalement la frontière plus de 1,8 million de fois, un nombre historiquement élevé. L’agence a enregistré 557 décès à la frontière sud-ouest l’année précédente, le plus élevé depuis qu’elle a commencé à les suivre en 1998.

Compte tenu de la rapidité avec laquelle un corps se décompose dans le désert, à moins qu’il ne soit retrouvé dans la journée suivant la mort, l’identification peut nécessiter une analyse ADN coûteuse et longue, a déclaré Hess.

“Le désert fait du bon travail pour couvrir les crimes”, a déclaré Mirza Monterroso, médecin légiste et directrice du programme des migrants disparus pour le Colibrí Center, un groupe basé à Tucson qui travaille avec le bureau de l’examinateur.

Sa base de données contient 4 000 migrants disparus – 1 300 dans le seul comté de Pima – à partir de rapports de 14 pays et 43 États américains. Elle aide à coordonner l’analyse de l’ADN, coûtant plus de 1 100 $ par corps avec une remise sur le gros.

Les consulats aident à couvrir certaines de ces dépenses, ainsi que les près de 4 000 dollars nécessaires pour rapatrier les restes, ce que veulent la plupart des familles, a déclaré Azhar Dabdoub, qui gère un salon funéraire à Tucson. Il organisait des vols de cinq corps de migrants vers le Guatemala et un vers El Salvador la semaine dernière.

“Voici à quoi ressemble la migration forcée à la fin”, a-t-il dit, debout à côté de dizaines de cercueils qui viennent d’être livrés. Ils ont été personnalisés avec une petite fenêtre de visualisation afin que les familles puissent voir quelque chose de leur parent, même si juste un petit Dabdoub appartenant à des bandes sur le verre.

Dès que les restes qu’Andrade vient de trouver seront récupérés, Monterroso commencera à travailler pour confirmer s’ils sont bien ceux du jeune Mexicain. Cela peut prendre jusqu’à un an à moins qu’il y ait un coup de chance, comme les dossiers dentaires.

La tante du jeune homme, qui vit aux États-Unis depuis l’âge de 14 ans, a déclaré à l’AP depuis son domicile à New York qu’elle espère toujours un miracle. Mais si la dépouille est la sienne, “nous nous sommes battus jusqu’au bout pour récupérer le peu qui reste”.

“Le rêve de mon neveu est mort à la frontière, mais une personne ne devrait pas finir comme ça”, a-t-elle dit, sa voix se brisant. “Ils l’ont laissé dans le désert parce qu’il s’était blessé aux pieds.”

Un père de deux enfants de 38 ans originaire de Mexico a failli mourir de la même manière la semaine dernière après avoir développé des ampoules aux pieds débilitantes près du pic Baboquivari, à seulement 23 kilomètres au nord de la frontière dans le comté de Pima.

Sans nourriture pendant deux jours et maintenant hors de l’eau, il a appelé le 911 et a été aidé à descendre la montagne par Daniel Bolin, un agent de l’équipe de recherche, de traumatologie et de sauvetage de la patrouille frontalière qui a déclaré qu’il s’agissait de son cinquième sauvetage cette année au même endroit. Bolin lui a apporté du Gatorade et de l’eau avant de le faire descendre la crête escarpée de la montagne pendant une heure jusqu’à une zone accessible en véhicule tout-terrain.

L’agence a effectué 3 000 sauvetages dans le seul secteur de Tucson au cours des 12 derniers mois, et un autre appel au 911 est venu de la même montagne cet après-midi-là.

À peu près à ce moment-là, assis à l’arrière d’un camion de la patrouille frontalière et faisant face à une expulsion presque certaine vers le Mexique, l’homme secouru, qui s’appelait Leonardo, a déclaré qu’il avait perdu son entreprise pendant la pandémie et qu’il était venu aux États-Unis pour trouver le travail qu’il est impossible d’obtenir pendant deux ans.

« Mais maintenant, je ne pense pas que je reviendrai ici. Je suis trop vieux pour marcher », a-t-il déclaré.

Interrogé sur son avenir, il a murmuré “je ne sais pas” et a éclaté en sanglots, des larmes coulant sur son visage brûlé par le soleil.

Giovanna Dell’orto, The Associated Press