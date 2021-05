Un groupe dirigé par des femmes à Telangana obtient 30 roupies Lakh en lock-out en cousant et en vendant 6 masques Lakh

Mahabubnagar: Alors même que des millions de personnes sont aux prises avec la deuxième vague de la pandémie de coronavirus et que des milliers de personnes perdent leurs finances et leur sécurité sociale en raison du verrouillage du covid-19, un groupe d’entraide dirigé par des femmes est devenu une source d’inspiration en fournissant des moyens de subsistance aux femmes malgré la pandémie.

Alors que le reste du pays est gravement touché par la pandémie, un SHG du district de Narayanapet (auparavant dans le district de Mahabub Nagar) a créé un record en gagnant Rs 30 lakh de revenus au milieu de la crise du covid-19. Alors que la pandémie a entraîné des pertes pour plusieurs entreprises, l’organisation dirigée par des femmes a réussi à survivre en s’adaptant aux défis posés par la pandémie et en les transformant en opportunités de revenus. Tout au long de la pandémie, les femmes se sont efforcées de créer des milliers de masques pour répondre aux besoins de sections divergentes de personnes dans le besoin.

Narayanapet Collector Harichandana leur a offert une aide financière de Rs 30 lakhs et a confié le travail de déploiement de masques en grand nombre. Grâce aux directives de l’Agence de développement rural du district (DRDA) et aux conseils et instructions du collectionneur, les femmes ont réussi à produire jusqu’à 6 masques lakh et à les gagner. En mettant de côté l’investissement de Rs 30 lakhs donné par le collectionneur, l’organisation des femmes a gagné environ Rs 25 lakhs pour Rs 30 lakhs avantages.

L’organisation emploie actuellement environ 3 000 femmes qui ont travaillé dur et cousu des masques dans une multitude de modèles et de variétés pour répondre à leurs besoins de subsistance ainsi qu’aux demandes du marché. Ces variétés comprennent des masques en Ikkat, Pochampally Silk, Narayanapet Yarn, 100% soie, etc. En plus d’obtenir d’énormes commandes de masques de créateurs, les femmes ont également déployé des masques ayurvédiques après avoir consulté un médecin ayurvédique local.

Alors que les femmes travaillaient à domicile pendant la période de verrouillage pour produire les masques, elles utilisaient des plateformes de médias sociaux pour faire connaître leurs masques, ce qui les rendait très demandées. Des plates-formes telles que Facebook, WhatsApp, Instagram ont été utilisées pour donner la plus large exposition et publicité aux produits. Cela a non seulement aidé les femmes à faire connaître leurs produits à la population en général, mais a également contribué à générer une réponse importante de la part des organisations gouvernementales, des entreprises informatiques, des organisations professionnelles et des acteurs sociaux locaux. Les femmes ont jusqu’à présent reçu des commandes de plusieurs organisations telles que le Hyderabad Metro Rail, Ficci, Ramkey, des acteurs connus tels que Vijay Devarkonda, Tabu, Farah Khan et d’autres. Le célèbre éditeur de logiciels Deloitte a passé une commande de 63 000 masques.

Après avoir cousu plus de 6 masques lakh, les femmes continuent de fabriquer des masques pour répondre à la demande toujours croissante, alors même que la deuxième vague de Covid-19 frappe plusieurs régions de l’Inde. Outre les masques de créateurs et ayurvédiques, les membres du SHG ont également développé plusieurs variétés de masques conviviaux dans des designs et des couleurs attrayants.

Le SHG a maintenant donné un nom à sa marque de masques, «Aarunya», et espère obtenir une plus grande publicité pour ses produits maintenant à travers les médias sociaux et hérités. Les travailleurs dévoués ont également commencé à ajouter des produits autres que des masques qui sont également très demandés tels que des produits en bambou, de l’anjira, des cornichons faits maison et d’autres articles.

Après avoir créé une entreprise de taille, les femmes cherchent maintenant à emménager dans leur propre espace de travail afin de continuer à produire des masques et d’autres produits à plus grande échelle. Le collectionneur est prêt à fournir des fonds pour la construction de l’espace tandis que les femmes elles-mêmes ont investi leurs économies pour le même. La construction d’un centre de développement des compétences et de formation au coût d’environ Rs 45 lakh a déjà commencé. Le bâtiment comprendra une salle pour l’organisation des femmes, un studio pour faire de la publicité pour les masques et produits de la marque Aurunya et également un logement pour un bureau de la DRDA.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici