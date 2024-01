Un groupe d’hommes palestiniens brandissant un drapeau blanc est abattu, faisant 1 mort

Les cinq hommes, la peur gravée sur leurs visages, lèvent les mains en l’air alors qu’ils tentent de marcher dans une rue désolée et relativement calme du sud de Gaza. Des panaches de fumée noire s’élèvent dans l’air à proximité.

Un jeune homme brandit un drapeau blanc de fortune. Le petit groupe tente d’atteindre les membres de la famille coincés dans la rue, a déclaré un homme d’âge moyen devant la caméra, en faisant des gestes avec ses mains. Une alliance en or brille à l’un de ses doigts.

Quelques instants plus tard, des coups de feu déchirent le bourdonnement des drones et les hommes se baissent pour se mettre à couvert. Mais avant qu’ils puissent s’enfuir, l’homme à l’alliance s’effondre.

L’incident filmé dans le quartier d’Al Mawasi à Khan Younis, désigné « zone de sécurité » par l’armée israélienne, se déroule dans neuf vidéos obtenues et vérifiées par NBC News. Cela soulève d’autres questions sur le traitement réservé par les forces israéliennes aux civils pris dans la guerre qui a déjà coûté la vie à 25 000 Palestiniens, dont 10 000 enfants.

Un homme gît au sol après avoir été abattu lundi à Khan Younis, dans le sud de Gaza. Ahmed Hijazi

Une fois les tirs calmés, les habitants se rassemblent pour retirer le corps de la rue. Une femme crie. Des prières et des sanglots peuvent être entendus alors qu’une foule se rassemble autour du corps et qu’un homme tente furieusement de réanimer le mort.

Des coups de feu éclatent à nouveau et le groupe le plus nombreux se réfugie dans la cour d’une université voisine.

Ahmed Hijazi, un vidéaste palestinien qui a été témoin de l’événement et a filmé les vidéos, a déclaré à NBC News que les balles provenaient de l’un des nombreux chars israéliens à proximité.

“Les chars ont tiré directement sur lui”, a-t-il déclaré à propos du mort. « Une des balles lui est entrée directement dans le cœur. Il a été immédiatement tué », a ajouté Hijazi, qui a couru vers le groupe après la fusillade et a continué le tournage.

NBC News ne peut pas confirmer le récit de Hijazi sur qui a ouvert le feu, mais cela concorde avec un rapport sur le même incident par le Réseau d’information britannique ITV News qui montrait différents angles. Dans une vidéo distincte, vérifiée par NBC News et filmée depuis un bâtiment de l’université Al Aqsa, on voit des chars israéliens bordant la route.

Plus tôt cette semaine, l’armée israélienne a déclaré avoir encerclé la zone, ses troupes approfondissant leur offensive terrestre « à l’ouest » de Khan Younis.

D’autres vidéos de la même scène montrent Hijazi et d’autres Palestiniens déplacés courant pour récupérer l’homme mortellement blessé, qui saigne de la poitrine.

NBC News a fourni aux Forces de défense israéliennes une vidéo brute, en une seule prise, de la fusillade, son emplacement précis et l’heure à laquelle elle s’est produite, et a demandé si les forces israéliennes avaient tiré sur les hommes. Un porte-parole a répondu en disant que Tsahal n’était « pas au courant de cet incident » et que « la vidéo est clairement éditée et nous n’avons aucun moyen de la commenter ». Le porte-parole a refusé de dire si des soldats de Tsahal étaient présents dans la zone lundi.

Les responsables du Hamas n’ont pas immédiatement répondu aux demandes d’informations et de commentaires sur l’incident.

Avant l’incident, le groupe d’hommes espérait retrouver la cinquantaine de membres de la famille dont ils avaient été séparés, selon les commentaires des hommes devant la caméra et l’interview d’un témoin oculaire réalisée par NBC News. Selon l’homme à l’alliance, son frère et les enfants de son frère étaient encerclés par des chars israéliens, et le groupe d’hommes retournait vers l’est dans l’espoir de les récupérer.

« Ils n’ont pas amené mon frère. Nous voulons le faire sortir, si Dieu le veut », déclare l’homme dans la vidéo quelques minutes avant d’être tué.

Des Palestiniens marchent les mains levées, portant un drapeau blanc, avant de se faire tirer dessus à Khan Younis, dans le sud de Gaza, le 22 janvier 2024. Ahmed Hijazi

Dans la troisième des vidéos tournées peu après 15 heures lundi, les cinq hommes commencent à marcher le long de la route en direction de la fumée. L’un d’eux détient une carte d’identité verte en plus du drapeau blanc lorsqu’au moins trois coups de feu sont tirés, tuant l’homme plus âgé.

« Nous l’avons porté et emmené auprès de sa femme et de sa fille, des membres de sa famille qui l’attendaient », a déclaré Hijazi, faisant référence aux personnes présentes dans la foule. “Il y avait un médecin là-bas, et il pratiquait la respiration et la pression artificielles pour voir s’il respirait encore.”

Hijazi a identifié l’homme comme étant un membre de la famille Abou Sahloul et un marchand de vêtements connu dans la communauté. ITV l’a nommé Ramzi. Hijazi a décrit ce moment comme l’une des pires choses dont il a été témoin pendant la guerre, et qui sont « difficiles à oublier et à comprendre ».

L’incident a eu lieu juste à l’extérieur des murs de l’université Al-Aqsa, dans la rue Al-Bahr, à quelques minutes à pied de l’hôpital Al-Khair, selon l’analyse de géolocalisation de NBC News et des métadonnées – des informations supplémentaires, telles que le lieu, la date et l’heure. il a été filmé et intégré à la vidéo – fournie par Hijazi.

Des tentes et des abris temporaires bordent la route, autrefois occupée par quelques centaines de milliers de civils déplacés qui recherchent une sécurité relative dans la ville de Rafah, dans le sud du pays.

En vertu du droit de la guerre, également appelé droit international humanitaire, les parties à un conflit armé doivent prendre toutes les mesures possibles pour faire la distinction entre les civils et les combattants, et elles ne peuvent cibler que les combattants. Bien que les civils n’aient aucune obligation de le faire, agiter un drapeau blanc est un symbole universellement reconnu comme une tentative supplémentaire de montrer qu’on n’est pas armé et qu’on ne veut pas de mal.