Un groupe d’hommes critiqué après avoir harcelé un “beau” flic de service, puis partagé une vidéo en ligne

UN GROUPE d’hommes a été critiqué pour avoir harcelé un “magnifique” flic en service, puis partagé la vidéo en ligne.

Le clip – qui a été visionné plus de 2,8 millions de fois – montre cinq hommes harcelant l’officier et criant des commentaires inappropriés.

Un groupe d’hommes a été critiqué pour avoir téléchargé un clip d’une femme officier harcelée Crédit : TikTok/@blackmagictvv

Le clip a été visionné plus de 2,8 millions de fois Crédit : TikTok/@blackmagictvv

Le compte TikTok semble avoir été supprimé Crédit : TikTok/@blackmagictvv

Il a été publié par TikToker blackmagictvv, qui filme et publie régulièrement des rencontres avec des flics, et était sous-titré : “Elle est définitivement dans le mauvais domaine”.

Au fur et à mesure de la lecture de la vidéo, on entend l’un des hommes lâcher “putain celui-ci est gentil” et “cette femme est belle, elle devrait être mannequin et non policière”.

Le clip a été largement condamné et presque tous les 3000 commentaires laissés par les téléspectateurs ont critiqué les hommes pour avoir harcelé un flic faisant son travail.

“Frère harcèle quelqu’un qui fait son travail à cause de son apparence”, a écrit une personne.

Un autre a déclaré que les hommes utilisaient le mot “ceci” pour objectiver l’officier.

“‘Celle-ci est sympa’ ‘Celle-ci devrait être mannequin’ pourquoi vous dites tous ‘Ça’ comme si c’était un objet”, ont-ils écrit.

Alors qu’une troisième personne a dit au lot immature : “Les petits garçons ne savent pas quand s’arrêter” et a reçu 5 000 likes.

“Montrez un peu de respect les garçons”, a dit un autre.

“Elle a probablement eu une carrière difficile face à ces bêtises de la part des criminels et de ses collègues”, a écrit un quatre.

Une recherche par The Sun Online semble montrer que le compte TikTok a maintenant été supprimé.

On ne sait pas qui était responsable de sa fermeture.

Cela survient alors qu’une femme sucette, qui publie des articles sur sa vie quotidienne au travail, a révélé qu’elle recevait régulièrement une attention indésirable au travail.

Anjelica Langton, 24 ans, qui travaille dans la région éloignée de Mullumbimby, en Australie, a déclaré : “Je me fais frapper tous les jours.

“Mais toutes les filles le feraient si elles faisaient ce type de travail, car c’est principalement un domaine à prédominance masculine.

“Cependant, j’ai la peau épaisse et ne me laisse pas déranger. J’ai une tête extrêmement forte et je ne lui accorde pas l’attention qu’elle mérite.”

Elle espère qu’en partageant son histoire en ligne, davantage de femmes entreront dans le domaine.

“Je crois fermement que davantage de femmes devraient envisager de se lancer dans ce type de travail”, a-t-elle déclaré.

“Cela vous montre le monde réel et vous n’êtes pas enfermé dans un bureau sans voir le soleil.

“Je pense aussi que cela vous donne confiance car certaines femmes auraient peur de faire ce genre de travail à cause des hommes, mais vous ne devriez pas l’être car ils le respectent beaucoup.”

Elle a ajouté: “Cela en vaut la peine à 100% et je l’apprécie tellement.”