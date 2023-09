Un groupe terroriste a comploté pour assassiner l’ancien Premier ministre finlandais (Photo : AP) Un groupe terroriste d’extrême droite a comploté pour tuer l’ancienne Première ministre finlandaise Sanna Marin et déclencher une guerre raciale après avoir utilisé une imprimante 3D pour fabriquer ses propres armes à feu, a déclaré un tribunal. Quatre hommes sont jugés à Lahti, près d’Helsinki, pour possession d’armes à feu et planification d’un acte terroriste. La police affirme que ces hommes croyaient à « l’accélérationnisme », une idéologie d’extrême droite qui cherche à recourir à des actes de violence pour accélérer l’effondrement de la société démocratique et la remplacer par un État autoritaire et étho-nationaliste. Le complot était lié à une vague de meurtres haineux qui ont eu lieu dans le États-Unis ces dernières années, notamment une fusillade à Buffalo en 2022 au cours de laquelle dix personnes noires ont été tuées. Le groupe a imprimé en 3D ses propres armes à feu afin de mener l’attaque (Photo : Getty) Un tribunal a appris comment les hommes auraient créé des armes à feu à l’aide d’imprimantes 3D pour perpétrer leurs actes de terreur. Les perquisitions dans leurs propriétés ont révélé une liste de cibles potentielles, parmi lesquelles des hommes politiques, des groupes minoritaires et des militants antifascistes. Parmi eux se trouvait Marin, alors Premier ministre, dont ils ont parlé de meurtre alors qu’elle s’exprimait lors d’un événement à Lahti l’année dernière. L’un des suspects a déclaré plus tard lors de son interrogatoire : « Le canon FGC-9 était à portée de main et j’aurais pu rejoindre le marché de Lahti en voiture en moins de 10 minutes. « En même temps, j’ai parlé de ces choses sur Telegram, qu’il y aurait une possibilité théorique de tentative d’assassinat politique. » Plus: Tendance

La FGC-9 est une carabine de calibre pistolet semi-automatique imprimable en 3D, conçue spécifiquement pour éviter l’utilisation de pièces d’armes à feu réglementées dans sa construction, ce qui lui permet d’être construite dans des pays appliquant un contrôle strict des armes à feu. Cependant, en discutant de leurs motivations, l’accusé a affirmé que le fait qu’ils n’aient pas commis l’assassinat était la preuve qu’ils n’étaient pas sérieux dans leur intention de commettre un complot terroriste. Ils ont déclaré : « Je suis ouvertement ethno-nationaliste, je sais à quoi cela conduit lorsqu’il y a trop d’ethnies dans le même espace. Ils espéraient que ce meurtre déclencherait une guerre raciale (Photo : Shutterstock) « Ces ethnies commencent à poursuivre leurs propres intérêts en tant que groupe et cela ne mène à rien de bon pour les Finlandais. Cependant, je n’avais pas l’intention de tirer sur des gens ou quoi que ce soit. Parmi les autres cibles figurant sur leur liste figuraient l’ancienne dirigeante du Parti Vert du pays, Maria Ohisalo, qui a été ministre de l’Intérieur entre 2019 et 2021. Sont également inclus les bureaux du parti socialiste Alliance de gauche, une discothèque alternative dans la ville de Tampere, ainsi qu’une librairie et un café végétalien gérés par des bénévoles. Interrogés sur leurs cibles, ils ont affirmé que celles répertoriées étaient des « ennemis des nationalistes ». L’inspecteur-détective Tuomas Kuure a déclaré à la chaîne de télévision finlandaise YLE que des termes liés à l’accélérationnisme tels que « guerre raciale » et « incitation » étaient utilisés par les suspects dans leurs messages. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus encore Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (function () { var fbApiInit = false; var waitingReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = waitingReady.length; pour (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { waitingReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = function () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return ; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return ; } js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.async = vrai; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {once : true, passive : true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once : true}); } })();Lien source