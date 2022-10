Un groupe d’experts met en garde contre la crise dans l’affaire des étudiants disparus au Mexique

À une étape cruciale, le procureur spécial qui dirige l’enquête du gouvernement depuis 2019 a démissionné en septembre pour ingérence apparente du procureur général et le gouvernement l’a remplacé par une personne peu familière avec l’affaire. Selon le Groupe interdisciplinaire d’experts indépendants, un rapport de la Commission vérité du gouvernement en août a brouillé les cartes en présentant des captures d’écran douteuses d’échanges de messages comme preuves.

MEXICO CITY – Un groupe d’experts internationaux enquêtant sur la disparition en 2014 de 43 étudiants dans le sud du Mexique a averti lundi qu’une tentative du gouvernement d’accélérer les résultats a créé une “crise” pour l’enquête et risque de diminuer la confiance dans le résultat.

Le groupe a été créé par la Commission interaméricaine des droits de l’homme pour enquêter sur l’enlèvement et la disparition forcée d’étudiants du collège des enseignants d’Ayotzinapa dans l’État de Guerrero.

“Perdre la capacité existante (du procureur expérimenté et des autres personnes travaillant avec lui) à un moment aussi décisif est un risque sérieux pour l’affaire et aura des conséquences négatives”, ont déclaré les experts dans leur déclaration.

Le 26 septembre 2014, la police locale a fait descendre les étudiants des bus qu’ils avaient réquisitionnés à Iguala, Guerrero. Le motif de l’action de la police reste incertain huit ans plus tard, mais les enquêteurs pensent que le trafic de drogue était au moins partiellement impliqué.

Le groupe d’experts a déclaré qu’une analyse médico-légale des captures d’écran des messages prétendument envoyés entre les personnes participant à l’enlèvement et à la disparition des étudiants n’a pas pu être confirmée comme authentique et a montré un certain nombre d’incohérences.