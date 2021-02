L’OMS n’a pas encore accordé une liste d’utilisation d’urgence du vaccin AstraZeneca, une étape qui déclencherait le déploiement du vaccin dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire. L’OMS examinera séparément les deux fabricants du vaccin: AstraZeneca et le Serum Institute, le producteur indien qui fournira de nombreuses doses pour l’initiative Covax visant à apporter des vaccins aux régions les plus pauvres du monde. L’OMS pesera ces décisions la semaine prochaine, avec des décisions attendues vers le milieu de ce mois.

L’OMS à la fin de l’année dernière vaccin approuvé par Pfizer. Sa décision sur le vaccin d’AstraZeneca est très attendue, car les pays du monde entier comptent sur le produit bon marché et facile à stocker.

Les pays devraient commencer à recevoir leurs premières tranches du vaccin AstraZeneca de Covax plus tard en février.

L’épidémie de coronavirus › Actualisé 10 février 2021 à 18 h 02 HE À Berkeley, une poussée de virus oblige à un verrouillage strict.

Les petites entreprises américaines ne trouvent pas suffisamment d’acheteurs pour leurs masques N95.

Avec la propagation de variantes plus infectieuses, l’Allemagne prolonge son verrouillage d’au moins un mois.

Les décisions de l’OMS interviennent alors que l’inquiétude monte quant à savoir si certaines variantes peuvent réduire l’efficacité des vaccins et des traitements Covid-19. La variante B.1.351 a jusqu’à présent généré le plus d’inquiétude. Le vaccin AstraZeneca et d’autres vaccins de premier plan semblent toujours offrir une protection solide contre un autre variant de coronavirus plus contagieux identifié pour la première fois en Grande-Bretagne, connu sous le nom de B.1.1.7.

Mais les scientifiques ont mis en garde contre le fait de tirer des conclusions définitives à partir de données préliminaires.

«Nous sommes donc aux premiers stades de la compréhension de ce que tout changement spécifique du virus signifie pour la performance de l’un ou l’autre des vaccins ou des vaccins dans leur ensemble», a déclaré Katherine O’Brien, directrice de la vaccination, des vaccins et biologiques, lors de la conférence de presse de mercredi.

Pour l’instant, l’Afrique du Sud prévoit de vacciner les agents de santé dès la semaine prochaine avec le vaccin Johnson & Johnson, qui a évité les hospitalisations et les décès lors d’essais cliniques dans le pays. Le vaccin n’y est pas encore autorisé, mais les responsables ont déclaré qu’ils l’utiliseraient dans le cadre d’un essai clinique en cours.