Un groupe d’exilés kurdes dit que l’Iran frappe ses bases dans le nord de l’Irak

ERBIL, Irak (AP) – Des missiles et des drones iraniens ont frappé les bases d’un groupe d’opposition kurde iranien dans le nord de l’Irak dimanche soir, a indiqué le groupe.

Le Parti démocratique du Kurdistan iranien, un groupe iranien kurde exilé en Irak, a déclaré dans un communiqué que des missiles sol-sol et des drones iraniens avaient touché ses bases et les camps de réfugiés adjacents à Koya et Jejnikan. Le groupe a également affirmé que les frappes avaient touché un hôpital à Koya.

Il n’y a pas eu de rapports immédiats de victimes.

Certains groupes kurdes sont engagés dans un conflit de faible intensité avec Téhéran depuis la révolution islamique iranienne de 1979, de nombreux membres cherchant l’exil politique en Irak voisin où ils ont établi des bases.

L’Iran allègue que ces groupes incitent à des manifestations anti-gouvernementales en Iran et font passer des armes en contrebande dans le pays, ce que les groupes kurdes ont démenti.

Téhéran a périodiquement lancé des frappes aériennes contre les bases des groupes kurdes en Irak. Lors d’une visite à Bagdad la semaine dernière, le commandant de la force iranienne Quds, Esmail Ghaani, a menacé l’Irak d’une opération militaire terrestre dans le nord du pays si l’armée irakienne ne fortifiait pas la frontière commune des pays contre les groupes d’opposition kurdes, ont déclaré des responsables irakiens et kurdes.

Les frappes iraniennes de dimanche dans le nord de l’Irak surviennent un jour après que la Turquie a lancé des frappes aériennes meurtrières sur les régions du nord de la Syrie et de l’Irak, ciblant des groupes kurdes qu’Ankara tient pour responsables de l’attentat à la bombe de la semaine dernière à Istanbul.

The Associated Press