Un groupe d’exilés kurdes dit que l’Iran frappe ses bases dans le nord de l’Irak

ERBIL, Irak – Des missiles et des drones iraniens ont frappé les bases d’un groupe d’opposition kurde iranien dans le nord de l’Irak dimanche soir, a indiqué le groupe.

Le Parti démocratique du Kurdistan iranien, un groupe iranien kurde exilé en Irak, a déclaré dans un communiqué que des missiles sol-sol et des drones iraniens avaient touché ses bases et les camps de réfugiés adjacents à Koya et Jejnikan. Le groupe a également affirmé que les frappes avaient touché un hôpital à Koya.