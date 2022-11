Un groupe dépose une motion d’urgence pour arrêter la loi sur le contrôle des armes à feu de l’Oregon

PORTLAND, Oregon (AP) – Un groupe de défense des droits des armes à feu, un shérif et un propriétaire de magasin d’armes à feu ont déposé une requête d’urgence devant un tribunal fédéral mercredi soir visant à empêcher l’application de l’une des lois les plus strictes sur le contrôle des armes à feu du pays.

La mesure de contrôle des armes à feu approuvée de justesse par les électeurs de l’Oregon devrait entrer en vigueur le 8 décembre. La juge de district américaine Karin Immergut a programmé jeudi une audience sur la requête pour le 2 décembre. L’État a jusqu’à mercredi prochain pour déposer une réponse à l’urgence. requête en injonction préliminaire.

La Fondation des armes à feu de l’Oregon, le shérif du comté de Sherman, Brad Lohrey, et Adam Johnson, propriétaire de Coat of Arms Firearms, ont déposé une plainte fédérale contre le gouverneur et le procureur général de l’Oregon le 18 novembre, déclarant que la mesure 114 est inconstitutionnelle.

La mesure oblige les résidents à obtenir un permis pour acheter une arme à feu, interdit les chargeurs contenant plus de 10 cartouches, sauf dans certaines circonstances, et crée une base de données sur les armes à feu à l’échelle de l’État.

“L’interdiction des magazines de plus de 10 cartouches n’est pas plus susceptible de réduire l’abus criminel des armes à feu que l’interdiction des moteurs à haute puissance est susceptible de réduire l’abus criminel des automobiles”, a déclaré le procès. “Au contraire, la seule chose que l’interdiction contenue dans 114 garantit, c’est qu’un criminel portant illégalement une arme à feu avec un chargeur de plus de 10 cartouches aura un avantage potentiellement dévastateur sur sa victime respectueuse de la loi.”

Les partisans de la mesure 114 ont fait valoir que l’interdiction des magazines de grande capacité sauverait des vies, car cela obligerait les tireurs à s’arrêter pour recharger, ce qui donnerait aux autres l’occasion d’arrêter le tournage. Les partisans disent également que cela réduirait les suicides – qui représentent 82% des décès par arme à feu dans l’État – les fusillades de masse et autres violences par arme à feu.

L’injonction préliminaire vise à empêcher l’État d’appliquer la nouvelle loi pendant que le procès est examiné par le tribunal.

The Associated Press