Ainsi, lorsque Philadelphie a commencé à recevoir des expéditions de vaccins et a eu besoin d’aide pour administrer des doses à grande échelle, le service de santé de la ville s’est tourné vers Philly Fighting Covid pour exploiter ce qui serait le plus grand site de vaccination de l’État, au Pennsylvania Convention Center.

Alors que la pression monte pour que les doses de vaccin Covid-19 soient transportées le plus rapidement possible, de nombreux services de santé urbains surchargés du pays se sont tournés vers des partenariats avec des hôpitaux, des organisations à but non lucratif et des pharmacies. À Philadelphie cette semaine, un tel accord a mal tourné après que la ville se soit appuyée sur une start-up dirigée par des étudiants désireux de s’impliquer mais qui avaient peu d’expérience.

Puis mardi, le commissaire à la santé de la ville, Thomas Farley, a déclaré lors d’une conférence de presse que le département de la santé ne travaillerait plus avec Philly Fighting Covid. La ville a appris, a-t-il dit, que le groupe avait annulé de manière inattendue ses efforts de dépistage pour se concentrer sur la vaccination; qu’elle prévoyait de passer du statut sans but lucratif à une société à but lucratif; et qu’il avait modifié sa politique de confidentialité des données pour lui permettre de vendre potentiellement des données sur les patients à des tiers, une première étape rapporté par la radio publique POURQUOI.

«Nous n’avons pas pensé que c’était approprié», a déclaré le Dr Farley à propos de la politique de données. «Nous avons pensé: ‘S’il y a une tentative de faire cela, même la possibilité, alors les gens ne feront pas confiance à cette organisation.’»

Dans une interview, M. Doroshin a déclaré que son groupe n’avait que les meilleures intentions, mais il a reconnu son inexpérience.

«Nous sommes un groupe d’enfants», a déclaré M. Doroshin. «Je ne savais rien de la structure juridique avant cela. Je m’en fichais. Je ne suis pas un avocat, je suis un nerd. Les gens essaient de me faire passer pour cette chose néfaste. Je me dis: « Mec, je ne connaissais pas toutes les règles d’une organisation à but non lucratif avant de faire ça. »

Il a déclaré que la société avait décidé de passer à une structure à but lucratif afin de se développer rapidement et qu’elle n’avait pas caché ses intentions à la ville.