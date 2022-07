Un groupe demande l’arrestation de l’ex-président sri-lankais à Singapour

COLOMBO, Sri Lanka (AP) – Un groupe de défense des droits rassemblant des preuves sur les violations présumées des droits du Sri Lanka a déclaré avoir déposé une plainte pénale auprès du procureur général de Singapour, cherchant à arrêter un ancien président sri-lankais pour son rôle dans des crimes de guerre qui auraient été commis pendant la guerre civile de la nation insulaire qui s’est terminée il y a plus de dix ans.

Les avocats de l’International Truth and Justice Project – une organisation de collecte de preuves administrée par une fondation à but non lucratif basée en Afrique du Sud – ont déposé la plainte, demandant l’arrestation immédiate de l’ancien président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa pour son rôle de secrétaire à la défense au Sri Lanka. La guerre civile de Lanka, qui s’est terminée en 2009, a déclaré le groupe dans un communiqué dimanche.

On pense que Rajapaksa vit à Singapour après avoir fui le Sri Lanka en raison de mois de protestations massives contre lui contre l’effondrement économique du pays. Rajapaksa a fui le pays à la mi-juillet après que des manifestants sri-lankais en colère ont pris d’assaut sa résidence. Il s’est d’abord rendu aux Maldives voisines, puis s’est envolé pour Singapour.

Le groupe a déclaré que “la plainte de 63 pages soutient que Rajapaksa a commis de graves violations des Conventions de Genève pendant la guerre civile en 2009 lorsqu’il était secrétaire à la Défense et que ce sont des crimes passibles de poursuites nationales à Singapour relevant de la compétence universelle”.

Rajapaksa était l’un des responsables les plus puissants – détenant le titre de secrétaire du ministère de la Défense – dans l’administration de son frère aîné, le président Mahinda Rajapaksa, qui a dirigé le Sri Lanka de 2005 à 2015.

Il est devenu président du Sri Lanka en 2019 mais a dû fuir à la mi-juillet en raison des protestations publiques contre son incapacité à résoudre une crise économique sans précédent qui a porté un coup dur aux moyens de subsistance de nombreux Sri Lankais.

“La crise économique a vu le gouvernement s’effondrer, mais la crise au Sri Lanka est vraiment liée à l’impunité structurelle pour les crimes internationaux graves qui remontent à trois décennies ou plus”, a déclaré le directeur exécutif de l’ITJP, Yasmin Sooka.

“Cette plainte reconnaît qu’il ne s’agit pas seulement de corruption et de mauvaise gestion économique, mais aussi de responsabilité pour les atrocités de masse”, a-t-elle ajouté.

La guerre civile au Sri Lanka a tué 100 000 personnes, selon des estimations prudentes des Nations Unies. On pense que le nombre réel est beaucoup plus élevé. Un rapport d’un groupe d’experts de l’ONU a déclaré qu’au moins 40 000 civils tamouls issus de la minorité ethnique ont été tués au cours des seuls derniers mois des combats.

Les rebelles des Tigres tamouls se sont battus pour créer un État indépendant pour la minorité ethnique tamoule.

Après que Rajapaksa ait fui le pays, le Premier ministre, Ranil Wickremesinghe, est devenu président par intérim et la semaine dernière, les législateurs du parlement sri-lankais de 225 membres ont élu Wickremesinghe à la présidence pour la période restante du mandat de Rajapaksa. Wickremesinghe a prêté serment la semaine dernière.

Les Sri Lankais sont descendus dans la rue pendant des mois pour exiger que leurs principaux dirigeants se retirent pour assumer la responsabilité du chaos économique qui a laissé les 22 millions d’habitants du pays aux prises avec des pénuries de produits essentiels, notamment des médicaments, du carburant et de la nourriture. Les manifestants se sont concentrés sur la famille de Rajapaksa,

Wickremesinghe a également attiré leur colère en tant que substitut perçu de Rajapaksa. Les manifestants accusent Rajapaksa et sa puissante famille de siphonner l’argent des coffres du gouvernement et d’accélérer l’effondrement du pays en gérant mal l’économie. La famille a nié les allégations de corruption, mais l’ancien président a reconnu que certaines de ses politiques avaient contribué à la crise sri-lankaise.

L’agitation politique a menacé les efforts visant à demander le sauvetage du Fonds monétaire international. Pourtant, plus tôt cette semaine, Wickremesinghe a déclaré que les pourparlers de sauvetage touchaient à leur fin.

La directrice du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré cette semaine au magazine financier japonais Nikkei Asia que le FMI espère un accord “le plus rapidement possible”.

Bharata Mallawarachi, Associated Press