Un groupe demande justice pour un adolescent autochtone décédé en manifestant devant le détachement de la GRC de Cowichan

Adrian Sylvester a été choqué et surpris lorsque la GRC a initialement annoncé qu’elle croyait qu’il n’y avait pas de criminalité impliquée dans la mort de l’adolescente des Premières Nations Carsyn Mackenzie Seaweed.

Sylvester était l’une des quelque 30 personnes qui se sont rassemblées devant le détachement de la GRC de North Cowichan/Duncan vendredi 26 mai pour protester contre la gestion par la police de l’enquête sur la mort de Seaweed, 15 ans.

Le Citoyen rapporte maintenant son nom car sa famille l’a identifiée publiquement.

Des algues ont été retrouvées vivantes mais semi-conscientes sous un tas de palettes en bois, de cartons et d’ordures derrière l’hôtel Super 8 à Duncan le matin du 15 mai. Elle est décédée plus tard à l’hôpital.

Vendredi, Sylvester a déclaré qu’il trouvait ridicule que les gendarmes disent qu’ils pensaient qu’il n’y avait aucune criminalité impliquée dans la mort de l’adolescente compte tenu de l’état dans lequel elle a été retrouvée.

« Comment pourraient-ils dire que ce n’est pas suspect ? » Il a demandé.

« La GRC est censée être là pour nous protéger. La famille de Carsyn a eu le cœur brisé lorsqu’elle a appris que la police avait arrêté l’enquête. Nous voulons que la GRC et la communauté soient conscientes que ce genre de choses ne peut plus arriver. Trop c’est trop. »

Sylvester est membre de la Cowichan Tribes’ Sasquatch Clan Patrol, une organisation dirigée par des bénévoles qui se concentre sur la réduction des méfaits et la santé communautaire.

La GRC a depuis confirmé qu’elle enquêtait toujours activement sur les circonstances entourant les heures qui ont précédé la mort de Seaweed et que sa déclaration initiale selon laquelle elle croyait qu’il n’y avait pas de criminalité était une mauvaise communication entre les porte-parole de la police.

Insp. Chris Bear, chef du détachement de la GRC de North Cowichan/Duncan, est sorti pour parler aux manifestants, assurant à la foule que les enquêteurs font tout leur possible pour aller au fond de l’affaire.

« Cette enquête n’a jamais été close, mais il y a eu un malentendu et je m’en excuse », a-t-il déclaré.

Bear a déclaré qu’il ne pouvait pas parler davantage de l’affaire car elle fait toujours l’objet d’une enquête, et il a encouragé toute personne ayant des informations à contacter la GRC.

Les tribus Cowichan et la mère de Seaweed exhortent également toute personne ayant des informations sur sa mort et ses dernières heures à se manifester.

Sylvester a déclaré qu’il croyait que la GRC n’avait décidé de poursuivre l’enquête sur la mort de Seaweed qu’après avoir subi des pressions de la part de la communauté.

Il a décrit l’adolescente comme étant toujours heureuse et attentionnée, avec un sourire qui illuminait les visages de tous ceux qui l’entouraient.

« Sa famille et ses amis l’aimaient vraiment et ils sont dans mes prières tous les jours. »

Sylvester a déclaré que les jeunes sont pleins de joie et d’amour, mais qu’ils perdent cela lorsque des choses comme la mort d’Algues se produisent.

« Je veux que nos jeunes grandissent heureux et pensent à leur avenir et je veux les rassurer que cela ne leur arrivera pas », a-t-il déclaré. « Le soutien de la communauté ici aujourd’hui est formidable, mais il n’aurait pas dû en arriver là. »

Ce qu’il faut, ce sont plus de patrouilles et de sécurité dans les rues avec des gens qui se soucient de ce qu’ils font, a-t-il ajouté.

« Nous avons également besoin de plus de centres pour les jeunes et d’autres bons endroits où les enfants peuvent aller pour l’art, la musique et la culture pour les garder hors de la rue, ainsi que de plus de centres de récupération. »

Une collecte de fonds en ligne a été mise en place pour la famille sur gofund.me/a4b1da2e.

