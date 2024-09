Un groupe de vétérans condamne les autorités du Missouri pour avoir « perquisitionné » le poste de VFW à propos du cannabis le 11 septembre, mais l’agence rejette les critiques

Une organisation locale de vétérans du Missouri condamne les régulateurs de l’État, affirmant qu’ils ont « effectué une descente » dans leur poste le matin du 11 septembre pour rechercher des boissons au cannabis non autorisées « immédiatement après avoir mis notre drapeau en berne » pour honorer ceux qui ont perdu la vie dans l’attaque terroriste et la guerre qui en a résulté.

Cependant, le ministère de la Santé et des Services aux personnes âgées (DHSS), qui a effectué l’inspection imprévue du poste 2661 des vétérans des guerres étrangères (VFW) mercredi, a déclaré à Marijuana Moment qu’il estimait que la caractérisation de l’action par le groupe comme un raid était « inexacte et trompeuse ».

L’inspection intervient dans le cadre de la répression menée par l’État contre les boissons à base de cannabis « frelatées ». Dans une publication Facebook publiée mercredi, la section locale de VFW a déclaré que les boissons qu’elle vend sont toutes conformes aux lois fédérales et étatiques, et qu’elles ne sont vendues qu’aux adultes de 21 ans et plus. À ce stade, un porte-parole du DHSS a confirmé qu’« aucun produit n’a été mis sous embargo ou détruit », tandis que deux enquêteurs ont constaté que « le message de VFW ne posait pas de motif immédiat d’inquiétude, en particulier en ce qui concerne les enfants du Missouri ».

VFW n’a pas affirmé que des produits avaient été saisis, mais a souligné que ses membres estimaient qu’il était inapproprié que les régulateurs prennent les mesures qu’ils ont prises lors d’une journée particulièrement sensible pour les vétérans militaires.

« Bien que nous apprécions normalement les visiteurs de notre magnifique poste d’attache, nous ne sommes pas sûrs qu’un raid sur un poste de vétérans des guerres étrangères le 11 septembre, immédiatement après avoir abaissé notre drapeau à mi-mât en souvenir des milliers de vies qui nous ont été enlevées il y a 23 ans aujourd’hui et pour les plus de 50 000 membres du service et [Department of Defense] « C’était le meilleur moment, ou le plus respectueux, pour rendre hommage aux civils qui ont perdu la vie en combattant dans les guerres qui ont suivi cette horrible journée », a déclaré le groupe.

« Nous sommes également curieux de savoir comment le fait de piller une cantine du VFW pour récupérer ces produits permet d’atteindre l’objectif du gouverneur de protéger les enfants », ont-ils déclaré.

Le DHSS a déclaré à Marijuana Moment que la visite au poste mercredi « était uniquement basée sur une plainte reçue par le DHSS le 5 septembre concernant les produits de cet établissement », et que les inspecteurs « ont simplement fourni des informations sur le décret exécutif et les lois nationales et fédérales concernant le code alimentaire et les sources approuvées de nourriture ».

Cette décision intervient dans le contexte d’une campagne concertée du gouverneur du Missouri, Mike Parson (R), visant à interdire les produits comestibles à base de THC dérivés du chanvre dans l’État. Cependant, un décret exécutif du mois d’août visant à mettre en œuvre cette interdiction a donné lieu à une action en justice de la part des acteurs du secteur et à des échanges avec le secrétaire d’État sur des questions de procédure liées à ce décret.

Le mois dernier, le secrétaire d’État Jay Ashcroft (R) a rejeté les réglementations d’urgence visant à interdire les produits à base de chanvre enivrants, des règles qui étaient censées entrer en vigueur le 1er septembre. Cependant, le rejet de la réglementation par le responsable n’a pas empêché le DHSS de procéder à environ 60 « inspections » d’entreprises vendant des produits à base de chanvre ce mois-ci.

Le procureur général du Missouri, Andrew Bailey (R), a quant à lui récemment créé une unité spéciale pour aider la Division de contrôle de l’alcool et du tabac dans ses activités de lutte contre le chanvre.

Par ailleurs, une cour d’appel du Missouri a statué le mois dernier que l’État devait effacer les condamnations pour possession de THC, tout comme il l’a fait pour les cas de possession de marijuana en vertu de la loi de légalisation approuvée par les électeurs.

On ne sait pas exactement combien de condamnations supplémentaires pour possession de THC pourront être effacées avec cette décision. En décembre dernier, les autorités du Missouri ont annoncé avoir effacé plus de 120 000 cas de marijuana des dossiers judiciaires au cours de la première année de légalisation. Mais certains tribunaux n’ont pas respecté le délai pour l’effacement des condamnations pour délits, car les greffiers travaillent à réexaminer des dossiers vieux de plusieurs décennies.

Il a également été rapporté en juin que les tribunaux du Missouri n’ont dépensé qu’environ 10 pour cent des 7 millions de dollars qui ont été alloués au financement du processus de suppression des casiers judiciaires pour le cannabis.

Pendant ce temps, en juillet, les autorités de l’État ont transféré près de 11 millions de dollars de recettes provenant des ventes de marijuana destinées aux adultes, acheminant l’argent vers les soins de santé des anciens combattants, l’assistance juridique aux personnes à faible revenu et les services de traitement et de rétablissement de la toxicomanie.

