Un groupe de travailleurs migrants dénonce les mauvaises conditions de travail

Une organisation de travailleurs agricoles migrants dénonce ce qu’elle appelle des conditions de travail abusives dans certaines fermes ontariennes après le décès d’un travailleur jamaïcain ce mois-ci.

Dans une lettre adressée au ministre jamaïcain du Travail, Karl Samuda, des travailleurs agricoles migrants ont décrit vivre dans des conditions insalubres et faire face à des abus verbaux et physiques de la part des employeurs de deux fermes ontariennes.

“Ils disent qu’ils sont traités comme des mulets, qu’ils vivent avec des pesticides, que des rats mangent leur nourriture”, a déclaré jeudi Syed Hussan, directeur exécutif de la Migrant Workers Alliance for Change (MWAC), à l’émission Your Morning de CTV.

“Ils parlent de la façon dont ils se sentent en prison et après avoir parlé à d’autres collègues de leur organisation et à travers le pays, ils disent que le programme des travailleurs agricoles saisonniers est un esclavage et une exploitation systématiques à un niveau sismique.”

Hussan a appelé le gouvernement fédéral canadien à apporter des changements qui permettraient aux travailleurs étrangers temporaires d’obtenir le statut de résident permanent, ce qui, selon lui, les ferait se sentir plus en sécurité.

Garvin Yapp, un travailleur jamaïcain de 57 ans, est décédé dans un accident de travail, selon le ministère jamaïcain du travail. Yapp travaillait à Berlo’s Best Farm dans le sud de l’Ontario et sa mort fait actuellement l’objet d’une enquête par les ministères du Travail de l’Ontario et de la Jamaïque. L’employeur, la famille VanBerlo, s’est dit dévasté par la mort de Yapp.

« Leur relation avec Garvin s’est forgée au cours de 34 années d’emploi dans leur ferme familiale. En conséquence, ils sont dévastés par sa mort », a déclaré l’avocat de la famille dans un communiqué à CTV News Kitchener.

Hussan a déclaré que MWAC, l’organisation dirigée par ses membres, a signalé trois autres décès de travailleurs en Ontario cette semaine. CTVNews.ca a contacté les ministères du travail de l’Ontario et de la Jamaïque, mais n’a pas reçu de confirmation de ces décès supplémentaires au moment de la publication.

La ministre fédérale de l’Emploi, Carla Qualtrough, a envoyé une déclaration à l’émission Your Morning de CTV qualifiant d'”inacceptables” les mauvais traitements infligés aux travailleurs migrants.

“Les expériences détaillées dans cette lettre sont dérangeantes, inhumaines et en violation des règlements de ce programme”, indique le communiqué.

«Les responsables d’EDSC sont en communication avec le gouvernement provincial qui supervise les enquêtes sur les plaintes en milieu de travail, à ce sujet.»

Hussan a déclaré qu’il s’agissait d’un problème plus vaste pour le gouvernement fédéral concernant les statuts d’immigration des travailleurs étrangers temporaires.

Selon Statistique Canada, en 2021 seulement, près de 600 000 permis de travail temporaires ont été délivrés, soit le double des permis délivrés entre 2000 et 2004 lorsque 357 000 permis ont été délivrés. Hussan a déclaré que l’octroi du statut de résident permanent aux travailleurs temporaires leur permettrait de dénoncer les employeurs sans craindre d’être expulsés ou de perdre leur emploi.

“Nous sommes devenus un système de travail temporaire et de statut d’immigration temporaire et lorsque vous avez un statut d’immigration temporaire, vous ne pouvez pas vous protéger”, a-t-il déclaré.

« Nous demandons au gouvernement fédéral d’accorder le statut de résident permanent à tous les migrants du pays. Une société plus juste est une société avec des droits égaux et l’égalité des droits n’est possible que si tout le monde a le même statut de résident permanent.