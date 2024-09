Un groupe de travailleurs du secteur des arts lutte contre les inégalités dans la gestion des musées

Un groupe de professionnels de musées, d’artistes et de travailleurs culturels basés aux États-Unis se sont réunis pour lancer un nouveau groupe qui, espèrent-ils, remédiera à des fractures vieilles de plusieurs décennies au sein des institutions artistiques.

Le groupe, connu sous le nom de Readying the Museum (RTM), a été lancé en 2021, mais ce n’est que vendredi que la première étape de son programme a été rendue publique. RTM va désormais se concentrer sur la manière dont les gestionnaires et les cadres supérieurs, ainsi que sur la manière dont ces figures de pouvoir maintiennent les inégalités dans leurs rangs.

RTM est né en réponse à un mouvement mondial de protestation contre l’injustice raciale en 2020, déclenché par les meurtres de George Floyd et d’autres personnes par la police. À cette époque, Miki Garcia, directrice du musée d’art de l’université d’État de l’Arizona, et l’artiste new-yorkaise Xaviera Simmons ont reçu des appels de leurs pairs, leur demandant des conseils.

Simmons et Garcia ont constaté que les ateliers DEI étaient peu efficaces. « Les ateliers n’étaient pas suffisants », a déclaré Simmons. « Nous avions besoin d’un moyen de résoudre les problèmes profondément ancrés qui freinent le véritable changement. »

« Nous avons vu des musées adopter des méthodes réactionnaires : des collègues embauchant des employés pour des raisons symboliques, des musées utilisant des artistes comme couverture, et d’autres étant licenciés des associations de musées », a déclaré Garcia. Les recrutements pour des raisons DEI ne constituaient pas des solutions durables, a-t-elle poursuivi. « Il n’y avait aucune volonté de s’attaquer aux causes profondes et aux problèmes. Il y avait un énorme écart entre ce que disaient les employés et l’approche des responsables administratifs. »

Bénéficiant d’une subvention de 1,5 million de dollars, RTM se présente comme une preuve de concept : son modèle peut être mis en œuvre dans des institutions plus grandes, affirme le groupe. S’inspirant de groupes militants comme Decolonize This Place, dont les manifestations au Whitney Museum ont conduit le vice-président de l’institution à démissionner, RTM se concentre principalement sur le racisme, le patriarcat, les conditions de travail et les collections des musées.

Le groupe principal, qui comprend Lori Fogarty, directrice du musée d’Oakland en Californie, et les artistes Cannupa Hanska Luger, Frederick Janka et Cruz Ortiz, étudie la manière dont les cadres supérieurs peuvent façonner l’environnement d’un musée. Pour commencer à étoffer le concept du modèle, les membres du groupe ont eu des conversations délicates avec des conseillers, avec lesquels ils ont parlé de la fragilité des Blancs et d’autres dures réalités de leur vie professionnelle. « Nous avons parlé du fait que le patriarcat est une maladie », se souvient Janka.

Il existe de nombreux groupes de conseil aux musées qui travaillent avec la direction des institutions. Mais Garcia et Simmons ont pris une direction différente. Garcia a déclaré qu’elle s’était tournée vers des organisateurs locaux ancrés dans le féminisme noir à Phoenix et que leurs coachs avaient demandé au groupe de lire les écrits de Dean Spade, un avocat qui a abordé les formes d’entraide, de solidarité et de droits des transgenres.

Le groupe commence à examiner comment les conseils d’administration des musées excluent le personnel non dirigeant et les artistes des décisions fiscales qui les concernent. Janka, qui est basé en Californie, a déclaré que les recherches du groupe sur les fiducies, les fonds conseillés par les donateurs et les fondations façonneront la deuxième phase du modèle RTM. Le directeur de la Fondation Elizabeth pour les arts, George Scheer, membre fondateur de RTM, a ajouté que grâce à des discussions avec des conseillers financiers et des avocats spécialisés dans les fiducies, RTM répertorie les façons dont les musées bénéficient aux donateurs en agissant comme « véhicules de gestion de patrimoine ».

Le travail a abouti à la création d’un site Internet, ReadyingTheMuseum.com, qui publie les résultats de la cohorte sous forme d’études de cas. Il existe également des essais et des entretiens commandés.

Depuis sa création, le groupe a sollicité 250 personnes, des syndicalistes aux employés de musée, et a demandé l’avis des militants, créant ainsi un réseau avec lequel il souhaite s’associer à mesure que RTM développe son concept. Et son concept semble devenir de plus en plus important au fil du temps, alors que les conservateurs de couleur embauchés en 2020 et les années suivantes quittent brusquement leur poste.

« Les États-Unis ne sont pas un endroit mystérieux », a déclaré Simmons, soulignant que le monde de l’art dispose de suffisamment d’informations sur ses liens fondamentaux avec les terres volées et le travail forcé. « Nous n’avons pas besoin de continuer à demander plus de données ou de doctorats. C’est du perfectionnisme blanc, et nous essayons de dire que cela ne fonctionne pas. C’est un retard. C’est une arnaque. »