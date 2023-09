Un groupe de travail sur la traite des êtres humains est né dans le sud-ouest de la Floride

Les responsables de l’application des lois de cinq comtés du sud-ouest de la Floride ont annoncé un objectif commun : créer un groupe de travail qui luttera contre la traite des êtres humains dans la région.

Les comtés de Collier, Lee, Charlotte, Glades et Hendry constituent le 20e circuit judiciaire, présidé par la procureure Amira Fox.

Fox a comparé la création de la nouvelle équipe à la création du Narcotics Enforcement Task Force – connu sous son acronyme NETFORCE – fin 2019 pour coordonner une approche et des ressources à l’échelle du circuit pour démanteler le crime organisé, les stupéfiants, le racket et les entreprises criminelles dans les cinq comtés.

« Ils ne restent vraiment pas au même endroit lorsqu’il s’agit de trafic d’êtres humains », a déclaré Fox. « Ils déplacent ces victimes. »

Un nouveau groupe de travail « poursuivra ces gens… les arrêtera »

Lors d’une cérémonie d’inauguration des travaux jeudi à Naples, Fox a déclaré que les auteurs vendaient leurs victimes, entre autres, dans des chambres d’hôtel et des complexes d’appartements.

« Ils voyagent dans différentes juridictions, et ce que nous avons ici est une grande entité de partage d’informations qui va désormais traverser toutes ces juridictions et poursuivre ces personnes, enquêter sur elles, les arrêter et les amener dans le système. »

Fox a déclaré que la comparaison avec NETFORCE vient du fait que « les trafiquants contrôlent souvent leurs victimes en utilisant des stupéfiants ».

« Tout s’accorde dans le système de justice pénale, c’est pourquoi je pense que cela va vraiment faire une différence », a déclaré Fox.

L’objectif est de mieux protéger les victimes

Fox a expliqué que souvent les victimes ne signalent pas les crimes en raison du traumatisme qu’elles ont vécu.

« Ils sont parfois très toxicomanes », a déclaré Fox à propos des victimes. « Et il faut parfois des années pour se manifester, s’ils ne sont pas morts. »

Fox a déclaré que des défis supplémentaires surviennent lorsque les victimes doivent faire face à leurs agresseurs dans une salle d’audience.

« La victime doit s’asseoir dans une pièce avec l’accusé pendant un procès, désigner cette personne et dire : ‘C’est la personne qui m’a fait ça' », a déclaré Fox.

Fox a déclaré que cela entraîne d’autres complications dans le processus d’obtention de justice.

« En tant que procureurs et enquêteurs, nous devons parfois prendre des décisions très difficiles », a déclaré Fox. « Cela rend certaines de ces affaires très difficiles à poursuivre. »

Bryan Weight, directeur des opérations chez Opération Light Shinea déclaré qu’il souhaitait se concentrer sur l’aide aux forces de l’ordre locales à l’échelle nationale pour lutter contre la traite des êtres humains.

« J’ai quitté le monde de l’entreprise pour savoir que ce que je fais chaque jour fait une différence et que nous avons un impact », a déclaré Weight.

SWFL, l’un des cinq groupes de travail de ce type à l’échelle nationale

Operation Light Shine, qui opère à partir de Nashville, Tennessee, a créé le groupe de travail inter-agences sur l’exploitation des enfants et la traite des personnes, connu sous son acronyme INTERCEPT, en 2021.

Weight a déclaré qu’ils disposaient désormais de cinq groupes de travail dans tout le pays : le sud-ouest de la Floride ; Nord-ouest de la Floride, à Jacksonville ; Frédéric, Maryland ; Richmond, Virginie ; et Nashville, Tennessee. Il a déclaré que le financement était lié à l’expansion nationale de l’effort.

Cependant, Weight a précisé que le sud-ouest de la Floride est leur troisième emplacement « officiel » après Nashville et Jacksonville.

Il a noté qu’ils « n’ont pas encore tout à fait lancé » les franchises de Richmond, en Virginie, ou de Frederick, dans le Maryland.

« Notre objectif est d’en avoir un dans chaque État, voire plusieurs dans chaque État », a déclaré Weight.

Weight a déclaré que depuis leur lancement, ils n’avaient pas eu de nouvelles directes des victimes plus âgées.

« Ce que nous avons entendu, ce sont des victimes plus âgées qui ont posé un problème dans cette affaire, ou même des forces de l’ordre qui luttent contre ce problème depuis des années », a déclaré Weight.

Collier et Lee shérifs parmi les forces motrices locales dans la lutte contre la traite des êtres humains

Le shérif du comté de Collier, Kevin Rambosk, a déclaré que les efforts visant à mener à bien un tel groupe de travail au niveau local s’étaient poursuivis « pendant la majeure partie de l’année ».

Rambosk a déclaré que l’ère numérique et les défis qui la lient à la traite des êtres humains figuraient parmi les facteurs qui ont conduit à la création du groupe de travail dans le sud-ouest de la Floride.

Les forces de l’ordre locales et les responsables du 20e circuit judiciaire – qui comprend les comtés de Collier, Lee, Charlotte, Hendry et Glades – ont uni leurs forces le jeudi 21 septembre 2023 pour annoncer la création d’un groupe de travail régional axé sur la lutte contre la traite des êtres humains. Les autorités ont annoncé l’arrestation de 25 suspects et le sauvetage de 37 victimes ces derniers mois.

« Il s’agit en grande partie de victimiser des enfants, de réaliser des vidéos ou des photographies, puis de les distribuer dans le monde entier », a déclaré Rambosk. « Notre objectif est de revenir, de retrouver la victime et de la sauver. »

Rambosk a déclaré que les efforts locaux avaient commencé par un « démarrage en douceur », qui comprenait 25 arrestations dans la région de cinq comtés au cours des derniers mois.

« Beaucoup [were] cas de niveau criminel », a déclaré Rambosk. « Certains [were] des cas horribles. »

Rambosk a souligné que le problème dépasse les frontières.

« Nous voyons beaucoup plus de vidéos et d’images venant de l’extérieur des États-Unis vers les États-Unis… vers l’État de Floride… vers le comté de Collier », a déclaré Rambosk.

Rambosk a expliqué que l’avantage de faire partie d’un groupe de travail est qu’ils peuvent enquêter ensemble sur davantage de cas, les résoudre et arrêter les auteurs. Il a exprimé son engagement dans la lutte contre la traite des êtres humains depuis 10 ans.

Collier se concentre sur la traite des êtres humains depuis des années

Le bureau du shérif du comté de Collier dispose d’une équipe chargée de l’exploitation des enfants et de la traite des êtres humains depuis environ 10 ans, a déclaré Rambosk.

« Certaines de leurs tâches consisteront à soutenir cet effort », a expliqué Rambosk. « Nous avons un lieutenant et un détective assignés. »

Le shérif du comté de Lee, Carmine Marceno, a fait écho à Fox, soulignant que les délinquants stupéfiants « font aussi d’autres mauvaises choses ».

« Il n’y a pas de frontières juridictionnelles et notre portée s’étend actuellement partout dans le pays », a déclaré Marceno. « Le but ultime est de protéger nos enfants. »

Les forces de l’ordre locales et les responsables du 20e circuit judiciaire – qui comprend les comtés de Collier, Lee, Charlotte, Hendry et Glades – ont uni leurs forces le jeudi 21 septembre 2023 pour annoncer la création d’un groupe de travail régional axé sur la lutte contre la traite des êtres humains. Les autorités ont annoncé l’arrestation de 25 suspects et le sauvetage de 37 victimes ces derniers mois.

Marceno demande aux parents de faire attention lorsqu’ils donnent un téléphone portable ou un ordinateur à leurs enfants.

« Sachez à quoi ils ont affaire… À qui ils parlent », a déclaré Marceno. « Parfois, les gens peuvent dire qu’ils sont un ami de 13 ans, et pendant ce temps, ils parlent à quelqu’un à l’autre bout du fil, qui a 65 ans et qui est un prédateur. »

Plus de nouvelles: L’ancien adjoint de Lee accusé d’avoir divulgué une enquête sur les courses de rue parvient à un accord de plaidoyer et évite la prison

John Yancey, agent résident en charge du Département américain de la Sécurité intérieure à Fort Myers, a déclaré, lors d’un bref discours, que les autorités du circuit ont identifié 37 victimes en plus des 25 arrestations effectuées.

Tomas Rodriguez est journaliste de dernière heure/en direct pour le Naples Daily News et The News-Press. Vous pouvez joindre Tomas à [email protected] ou au 772-333-5501. Connectez-vous avec lui sur Threads @tomasfrobeltranInstagram @tomasfrobeltranFacebook @tomasrodrigueznews et Twitter @TomasFRoBeltran.

Cet article a été initialement publié sur Naples Daily News : Le sud-ouest de la Floride accueille un deuxième groupe de travail sur la traite des êtres humains à l’échelle de l’État