Un groupe de travail Dognapping lancé pour lutter contre l’augmentation «  pénible  » des vols d’animaux de compagnie

Le gouvernement a officiellement lancé un groupe de travail sur le vol d’animaux de compagnie pour enquêter sur la montée du dognapping depuis le début du verrouillage en mars dernier.

Ça vient après recherche de Direct Line Pet Insurance en avril a révélé que les rapports de vol de chiens avaient augmenté d’un cinquième en 2020, avec environ 2438 chiens déclarés volés à la police à travers le Royaume-Uni – contre 2026 l’année précédente et 1774 en 2016.

Diverses plateformes de vente ont signalé des pics de prix des chiots et des chaton au cours de l’année écoulée, l’association caritative DogsTrust suggérant que le coût de cinq des races les plus recherchées du Royaume-Uni a augmenté de 89% dans certains cas.

Les chiffres de la Pets4Homes Le site Web, basé sur environ 150000 annonces, a montré que le prix moyen demandé pour les animaux de compagnie de mars à septembre 2020 était de 1883 £. Au cours de la même période l’année dernière, le prix moyen était de 888 £. Parallèlement, les recherches sur Google pour «acheter un chiot» ont augmenté de 166% au cours de la même période.

La police a mis cela sur le compte de l’augmentation de la demande d’animaux de compagnie alors que les gens passent plus de temps à la maison pendant la pandémie, et les groupes du crime organisé intensifient les vols d’animaux de compagnie pour encaisser les coûts qui en résultent.

conseillé Vaccinations britanniques contre le Covid-19: derniers chiffres Résultats des élections – en direct: les travaillistes conservent le pouvoir au Pays de Galles alors que Johnson rejette le référendum en Écosse Les travaillistes conservent le contrôle du Parlement gallois, égalant son meilleur résultat

Le nouveau groupe de travail – composé de représentants du gouvernement, de policiers et de groupes de campagne – rassemblera des preuves pour comprendre les facteurs qui pourraient contribuer à toute augmentation perçue des vols et recommandera toutes les mesures nécessaires pour s’attaquer au problème, selon le ministère de l’Environnement, Alimentation et affaires rurales (Defra).

Ses trois principaux objectifs sont de travailler avec la police, les forces de l’ordre et les experts pour comprendre et lutter contre le vol d’animaux de compagnie; examiner la question de bout en bout, y compris les causes, la prévention, le signalement, la mise en application et les poursuites; et de faire des recommandations claires et opportunes sur les moyens de réduire le vol d’animaux de compagnie.

Le secrétaire à l’environnement George Eustice a annoncé les plans vendredi, rassurant les propriétaires d’animaux de compagnie qu’ils n’auraient plus besoin de «vivre dans la peur» tout en réitérant l’intention du Parti conservateur de renforcer la position du Royaume-Uni en tant que leader mondial en matière de normes de bien-être animal.

« Les animaux domestiques sont des membres très appréciés de la famille, et ces rapports seront pénibles pour tous les propriétaires d’animaux », a déclaré M. Eustice.

«Les propriétaires d’animaux de compagnie ne devraient pas vivre dans la peur, c’est pourquoi nous avons mis en place ce groupe de travail pour enquêter de manière approfondie sur le problème et nous assurer que nous avons mis en place des mesures pour arrêter ces criminels dans leur élan.»

Voler un animal domestique est déjà une infraction pénale en vertu du Theft Act 1968, qui entraîne une peine maximale de sept ans d’emprisonnement et augmente s’il y a des signes de cruauté envers les animaux. En vertu de la loi de 2006 sur le bien-être des animaux, une personne qui fait souffrir un animal en le volant à son propriétaire est passible de poursuites supplémentaires.

Des enquêtes policières récentes sur le vol de chiens ont donné lieu à de nombreux raids et arrestations pour des soupçons de vol, de fraude et de cruauté envers les animaux. À la fin du mois d’avril, la police de Surrey a sauvé 26 chiens volés après que des agents ont fait une descente dans un chenil illégal à Epsom. Trois femmes, âgées de 20, 23 et 30 ans, ont été arrêtées pour fraude.

En plus de lutter contre le vol d’animaux de compagnie, le groupe de travail fait partie des plans du gouvernement visant à renforcer la position du Royaume-Uni en tant que leader mondial des normes de bien-être animal. Les ministres ont déjà défini diverses mesures, notamment la prise de mesures pour mettre fin aux exportations d’animaux vivants et la répression de la contrebande illégale de chiens et de chiots.

D’autres propositions visant à améliorer les normes animales et à éradiquer les pratiques cruelles doivent être présentées plus tard ce mois-ci, a confirmé Defra, tandis que le groupe de travail visera à publier ses conclusions et recommandations d’ici l’automne de cette année.

S’engageant à faire en sorte que les criminels de vol d’animaux de compagnie «ressentent toute la force de la loi», le Lord chancelier Robert Buckland QC a déclaré: «Nous sommes une nation d’amoureux des animaux et beaucoup d’entre nous ont cherché la compagnie d’animaux de compagnie pendant la pandémie, ce qui rend le pic signalé. dans les vols particulièrement cruels et choquants pour de nombreuses personnes.

«Ce groupe de travail examinera toutes les options disponibles pour protéger les familles de ce crime épouvantable», a-t-il ajouté.

Le vol d’animaux de compagnie est devenu un crime populaire non seulement au Royaume-Uni mais dans le monde entier pendant la pandémie, l’exemple le plus connu étant peut-être la fusillade et le vol du promeneur de chien de la chanteuse pop Lady Gaga en février.

Ryan Fischer a été suivi par un gang alors qu’il marchait avec les trois bouledogues français de Gaga à Los Angeles, avant d’être agressé, étouffé puis abattu. Deux des chiens du chanteur ont été volés et vendus pour 950 $ (680 £) chacun, bien que la femme qui a effectué l’achat les a ensuite remis dans l’espoir de collecter la récompense de 500000 $ (358142 £) offerte par Gaga. Elle a ensuite été inculpée.

M. Fischer a survécu à l’attaque et est rentré de l’hôpital après avoir fait retirer une partie de son poumon.

La gendarme adjointe Amanda Blakeman, qui fait partie du groupe de travail sur le vol d’animaux de compagnie, a déclaré que sa formation aidera la police à comprendre «ce risque et à identifier les tendances impliquant le crime grave et organisé».

«Nous espérons qu’il s’agit d’un pas en avant pour nous rassurer que nous sommes déterminés à comprendre pleinement tous les risques et à contester les comportements criminels associés», a-t-elle déclaré.

Les forces de police à travers le pays ont publié des conseils pour les propriétaires de chiens afin d’éviter de devenir des victimes. Ils ont conseillé de ne pas laisser les animaux sans surveillance en public, les marcheurs devraient varier leurs itinéraires et les propriétaires devraient prendre des mesures de sécurité de base à la maison, telles que vérifier les serrures des portes et des barrières de jardin.